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【廣編】麗寶新春三重奏　樂園抽大獎、雙人月光票、新春福袋搶好康

▲▼台中,春節,麗寶樂園,福袋,抽獎,追風奇幻島,親子,旅遊。（圖／業者提供）

▲台中麗寶樂園迎農曆新年推出福袋、抽獎和月光票等超值優惠活動。

圖、文／麗寶樂園提供

隨著農曆春節的腳步悄悄逼近，麗寶樂園今年推出三大新春活動，包括抽獎活動、雙人月光票499元、春節電商福袋，將從線上商城到園區現場，全面點燃節慶歡樂氛圍，麗寶休息站還有全台最大「追風奇幻島」旗艦店正式開幕，占地300坪，將成為中部最具亮點的親子娛樂新星。

今年春節初一到初五，麗寶樂園每日推出千份好禮，遊客只要加入會員並登錄當日於麗寶樂園、麗寶休息站廣場、麗寶福容大飯店及賽車主題旅店不限金額發票，就有機會抽中價值超過六萬元的麗寶福容大飯店總統套房，豐富獎項還有iPad、台南晶英酒店住宿券、水陸雙園護照、樂園門票、電影票，等你帶回家。1/25至2/1麗寶樂園夜間營運至晚間七點，貼心推出「雙人月光票」499元優惠，適合過年睡到自然醒、想要避開人潮的遊客。

另外國內知名的室內親子樂園「追風奇幻島」，第13間據點落腳在麗寶樂園渡假區，佔地300坪，是目前全台最大、項目最齊全的豪華旗艦店，地點在麗寶休息站內（同麗寶福容大飯店L2層），春節消費也能參加抽獎活動，快來試手氣拿好康。

還有麗寶官網商城1/25至2/2福袋限量開賣，其中「雙人水陸暢遊卡」福袋價只要4,999元，可以一年內無限次暢玩水陸雙樂園；999元就能買到CP值超高的「馬拉灣25周年月卡」、「天空之夢暢轉月卡」；可以一整年無限次暢玩樂園、深受小朋友喜愛的「探索POPA暢遊卡」，新春福袋價也只要1,688元；更多詳情可至麗寶樂園渡假區官網查詢https://www.lihpaoresort.com。

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