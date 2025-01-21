藍白濫砍總預算2075億　吳思瑤：沾沾自喜沒看到人民淌血

記者皮心瑀／台北報導

114年度中央政府總預算案三讀，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算。民進黨團幹事長吳思瑤21日受訪說，在野黨沾沾自喜，但其實大多數的人民都在淌血。

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

114年度總預算歲出原編列3兆1324億元，委員會審查後減列67億，審查保留部分送院會處理項目，除通案外減列1068億6162萬，共計減列1135億9925萬，加上日前審查通案統刪不低於939億7500萬。總計刪除約2075億。

吳思瑤說，總預算完成審查，藍白像開慶功宴，但其實多數人民心在淌血，這次的預算審查不是專業是報復，不是愛台灣，而是害台灣。 吳思瑤指出，藍白預算審查，過程如果可以說是專業，那專業兩個字都可以倒過來寫，更遺憾國民黨團總召傅崐萁還在抹黑，以前總統蔡英文2012年的一段話成為自己惡砍預算的藉口。

吳思瑤也說，傅崐萁稱刪減1135億 ，3.54%，怎麼可以說謊，是不知道還是帶風向？總預算沒人可以算出具體數字，財政部的試算都還要再釐清，傅崐萁忘了通案刪除的部分，太混亂了沒人能夠精準試算，但藍白聯手下這次的預算案是史上刪減額度、凍結最高，還要經過院會同意，等同刪減。

吳思瑤批評，藍白這回也創下延宕付委審查最長拖延，壓縮討論；第三，踐踏委員會中心主義；第四，沒討論協商就表決；第五，黑箱提案再次現行。

吳思瑤表示，雖結果讓人遺憾，依舊感謝公民站出來，在隱形席次努力下，阻擋總預算大失血。