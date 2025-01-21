總預算表決20小時不斷電怪案多　「刪凍數史上最高」現場立委累癱

▲立法院會表決預算案，從20日上午一路不斷電到21日清晨，立委諸公累癱。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院從昨上午10時繼續審查總預算案，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，但表決過程中也出現許多亂象，有提案表決通過後，才經主席宣告撤案，也有提案要凍結南部科學園區管理局，但卻因為提案複製貼上，內文全是寫「中科」，甚至有提案搞錯部會所屬。加上機密預算審查，朝野一路鏖戰至今（21日）清晨6時，長達20小時的預算馬拉松後才休息，預計下午1時開始三讀。

立院17日院會在藍白立委挾人數優勢之下，二讀表決通過總預算案通案刪減部分，大砍939億7500萬元，創下史上新高。昨院會處理各委員會保留部分，繼續以人數優勢一路表決碾壓，清晨完成公開預算部分審查後改開秘密會議，並於5時43分左右完成全數二讀作業，至於共計減列、刪除金額仍待相關單位核算，待幕僚人員整理二讀內容後，今日下午續開院會處理三讀程序。

二讀程序中，藍白立委挾人數優勢，表決通過將經濟部114年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。另外還有凍結外交部業務費50%、不當黨產處理委員會黨產處理業務項下90%的預算遭刪除、凍結中選會選舉業務費50%、數發部減列2億、潛艦國造預算凍結10億等。

表決過程中亂象也多，國民黨團提案凍結1億「經濟部」漁業署預算，但漁業署所屬為農業部；提案要凍結南部科學園區管理局，但卻因為提案複製貼上，內文全是寫「中科」；國民黨團提案刪除1.2億個資保護委員會預算，表決通過1分鐘後，主席又裁示，國民黨團宣告撤案。

民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說明，這次總預算案提案一開始有3296案，但國民黨、民眾黨立委基於民意壓力開始撤案，最後表決提案數740至750案，但當中還有很多不合理、粗糙的預算提案，包括要凍結單位寫錯，或是要刪減的數額超過原本編列預算數等，且處理過程中，很多案子是表決前一秒才拿到資料。

吳思瑤說，總預算案終於完成二讀，但挑戰才正要開始，因為包括立法院議事處、財政委員會的相關人員，乃至於行政部門、主計總處都很傷腦筋，這樣粗糙通過的案子，要精算出各部會完整的凍結數、刪減數，希望今天下午1時可以拿到完整、正確的數字，而這次無疑是中華民國史上最高額度的刪減數與凍結數，令人遺憾。