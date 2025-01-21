川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化

▲川普20日上任第一天，火速簽署多項行政命令。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美媒《政客》（Politico）分析川普就職演說內容指出，新任總統二度入主白宮，但與8年前相比，已經蛻變成完全不同的另一個人，因為他更加深入了解「權力」為何物，也終於牢牢掌控共和黨。

《政客》寫道，如果你對於川普二度就職演說的語氣和內容感到驚訝，那你可能沒有關注過去10年的局勢，「對他而言，規範之所以存在，就是為了被打破。如果他的前任者這麼做，他就要採取另一種方式。」

舉例來說，大多數新總統都會把黨派鬥爭拋諸腦後，但對於川普而言，這次演講可是享受勝利的大好機會。他暢談過去光輝，對於自己在搖擺州、非裔及拉丁裔選民之間增加影響力而歡欣鼓舞，提出一系列讓死忠支持者興奮的行動，包括向南部邊境派遣軍隊，全面逆轉氣候政策，反對多元性別等。

此外，川普也嚴厲譴責拜登政府與更廣泛政治體制，「一個激進且腐敗的建置派，從我們的公民那裡搾取了權力和財富，未能保護我們偉大守法的美國公民，卻為危險罪犯提供庇護和保護。」

大多數新總統都會對國際社會遞出橄欖枝，川普卻提議回歸19世紀「天命」（Manifest destiny）思想，誓言把墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名美國灣（Gulf of America），重申奪回巴拿馬運河。儘管沒有提及針對格陵蘭的野心，但他確實期待美國太空人有朝一日插旗火星，與最富有支持者馬斯克（Elon Musk）有著相同的夢想。

大多數新總統都希望，就職演說能夠促進國家團結，免受黨派與意識形態鬥爭的影響。川普卻把演講當作開場白，預告一系列行政命令的簽署與落實，進一步證實，他決心把自己與支持者的願景化為政策，而且這次可能會更成功。

不過《政客》指出，有一句話值得注意，川普不同於往常地誇誇其談，難得流露出一絲謙遜，「在過去8年裡，我所受到的考驗與挑戰，比我國250年歷史上的任何一位總統都更多。在這個過程中，我學到了很多。」

「他可能是對的」，因為這次進入橢圓形辦公室的川普，已經不是從前的那個人，他對於權力本身、以及如何運用權力的知識，已經遠遠淵博得多。

川普8年前的就職演說，也提出類似的全面改革宣言，但當時的言論似乎與現實脫節，眾多共和黨議員及官員對體制的忠誠度，或多或少也限制了他的野心。如今，川普完全掌控共和黨，透過勸說與威脅，幾乎消滅任何內部反抗的可能性。他所說的話，遠比2017年更有份量。

事實上，川普的就職演說，可以用一句話概括，「你知道我過去10年都說了什麼嗎？我是認真的。」