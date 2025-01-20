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藍白砍預算恐波及發票獎金？　原還提案凍結1億元今撤案

▲立法院院會處理總預算。（圖／記者皮心瑀翻攝）

▲立法院院會處理總預算。（圖／記者皮心瑀翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院院會20日挑燈夜戰表決明年度總預算案。上週五藍白聯手先通案刪除939億元，「統一發票給獎經費」因此遭刪減18.5億元，財務部表示恐將剝奪民眾兌獎小確幸，引來關注，國民黨立委王鴻薇則痛批是「假消息」，指今年統一發票獎金及推廣預算有187.7億元。不過，國民黨立委黃仁其實也有針對該筆預算提案凍結1億元，但稍早院會處理該案，藍營選擇撤案。

面對藍白大砍總預算，財政部在臉書上發文，「注意！發票中獎獎金也遭刪減」，表示民眾每2個月最期待的發票兌獎，遭在野黨團「統一發票給獎經費」刪除18.5億元，也就是說，未來發票中獎獎金小確幸恐怕被剝奪，影響兌獎便利性，呼籲立法院應以民眾權益優先，支持中央預算。

王鴻薇說明，依法發票獎金由營業稅收入總額的3%支應，今年年統一發票獎金及推廣預算有187.7億元，且為法定預算「根本不能刪！」質疑財政部長不知道小編在做什麼嗎？還是台灣已淪為小編治國？不過財政部昨（19）再表示，立委提案刪減委辦費預算10%，但不含現行法律明文規定支出，依此通刪決議，財政部賦稅署委辦費，主要為統一發票每兩個月一期的開獎及中獎經費，將遭刪減18.45億元，確實會影響民眾小確幸。

但針對這筆187.7億元預算，黃仁提案要凍結1億，但最終撤案。根據提案說明，經查因預估全國營業稅收入總額將較113 年度大幅成長，爰依法提列辦理統一發票給獎獎金及推行費用之預算數隨之劇增35.40億元，除宜妥適規劃相關給獎獎別、組數及獎金金額外，透過各種管道推行統一發票之宣傳費增幅亦不低，鑒於每單位之兌獎手續費將隨雲端發票使用普及而下降，應檢視近年利用各項宣傳工具之實際效益，秉撙節原則審慎規劃辦理，期以提升雲端發票之使用率並達防止逃漏稅等促進統一發票推行之政策目的。爰此， 提案凍結，待財政部賦稅署向立法院財政委員會提出專案報告，經同意後，始得動支 。

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