快訊／中央政府總預算三讀　大砍2075億

▲立法院審查中央政府總預算三讀。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院20日、21日挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，今（21日）下午三讀通過，今年總預算歲出原編列3兆1324億元，委員會審查後減列67億，審查保留部分送院會處理項目，除通案外減列1068億6162萬，共計減列1135億9925萬，加上日前審查通案統刪不低於939億7500萬。總計刪除約2075億。

立院17日院會在藍白立委挾人數優勢之下，二讀表決通過總預算案通案刪減部分，大砍939億7500萬元，創下史上新高。昨院會處理各委員會保留部分，繼續以人數優勢一路表決碾壓，清晨完成公開預算部分審查後改開秘密會議，並於5時43分左右完成全數二讀作業，至於共計減列、刪除金額仍待相關單位核算，待幕僚人員整理二讀內容後，今日下午續開院會處理三讀程序。

經濟部114年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。另外還有凍結外交部業務費50%、不當黨產處理委員會黨產處理業務項下90%的預算遭刪除、凍結中選會選舉業務費50%、數發部減列2億、潛艦國造預算凍結10億等。

稍早院會三讀通過，委員會審查後減列67億，審查保留部分送院會處理項目，除通案外減列1068億6162萬，共計減列1135億9925萬，通案統刪不低於939億7500萬。

