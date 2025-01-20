苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

▲賀瓏再提「死刑是拉抬民調」！苗博雅開轟 。（圖／翻攝賀瓏夜夜秀，下同。）

記者邱晟軒／綜合報導

節目「賀瓏夜夜秀」主持人賀瓏在最新一集中，引用了台北市議員苗博雅2015年的一則貼文，暗示她認為「拉抬民調」是執行死刑的目的。對此，苗博雅今（20）日在臉書開轟賀瓏，「是網路費被刪到剩1元吼，這十年來都沒上網？面對面講清楚蛤」。

在賀瓏夜夜秀「新聞亂報EP3」單元中，賀瓏提出了一個問題：「以下何者為執行死刑的目的？」他提供了三個選項，分別是「殺人償命」、「實現社會正義」以及「拉抬民調」。隨後，他宣布正確答案是「拉抬民調」。

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節目共同主持人Albee補充說明，「拉抬民調」這個答案源自苗博雅2015年6月5日的發文，並強調「似乎沒有2025年的解答」。接著，賀瓏說道：「不要管這個了！這個國家有更重要的事情要關注」，暗諷苗博雅近期的相關言論。

「你是網路費被刪到剩1元吼？」苗博雅今天在臉書發文狠酸賀瓏。她指出，自己去年當賀瓏出事時都沒說過半句壞話，還有認真看他的解釋，沒想到對方卻斷章取義她的言論，「這十年來都沒上網？是不是要面對面講清楚蛤！」

除此之外，苗博雅也附上 2024 年對於死刑議題的貼文，重申自己的立場，「我對死刑存廢有長期明確的立場，但在個人立場之前，還有更重大的社會與國家利益。」

苗博雅更強調，「我願以公職人員身分公開承諾，我會擱置我個人的偏好，無論大法官的判決結果如何，我都會尊重憲法賦予大法官的權力。」