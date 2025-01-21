麥當勞過年限定「金迎招財系列」明天開賣！還有2款分享盒

▲麥當勞春節限定「金迎招財系列」於1月22日重新推出。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞過年限定「金迎招財系列」原訂1月15日開賣，不料上市前1天臨時喊卡宣布延後推出。業者今（21）日於官網低調曬出新公告，表示「金迎招財系列」將在明日重新上架，預計販售至2月25日或售完為止。

麥當勞連12年推出春節限定「金迎招財系列」，有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」2系列。其中，薯來堡夾進淋上黑胡椒醬的特選肉排，搭配鮮脆洋蔥再加上酥脆薯餅，有牛、雞口味，單點100元、經典套餐165元；而金迎招財福堡同樣也有牛、雞2口味選擇，內餡少了薯餅，單點90元、經典套餐155元，1月22日起至2月25日限時販售或售完為止。

同步推出「金迎招財分享盒」內含麥克雞塊20塊、大薯2份、薯來堡2份（牛／雞任選），售價450元；「新春頌福分享盒」內含原味可頌3個、巧克力榛果可頌3個，售價250元；提醒2款分享盒限於門市櫃檯、數位自助點餐機、得來速販售，不適用於歡樂送與其他外送平台。

▲麥當勞My Melody聯名活動被取消。

台灣麥當勞近日深陷性侵案風波，原計1月15日開跑的春節聯名三麗鷗「My Melody（美樂蒂）」活動直接喊卡，至於「金迎招財系列」也延期至1月22日上市。

麥當勞日前則於臉書粉專針對案件做出新回應表示：「目前案件已進入司法程序，麥當勞持續全力配合檢警的調查、正在等待檢調公布調查結果，我們也相信司法最終會做出公正的裁決。」

業者強調：「我們也承諾會用具體行動負起應有的責任，全面檢討內部管理與制度，接下來會在社群與大家說明我們的改革進度。我們知道過去我們遠遠做得不夠，只有通過實際的改變與努力，才能逐步讓大家、讓麥胞們重新建立對麥當勞的信任。」

▲21風味館推出新春限定「白沙屯媽祖祈福套餐」。

同樣搶搭春節熱潮，21風味館（21PLUS）也推出新春限定「白沙屯媽祖祈福套餐」，內含21香草烤雞1隻、香脆炸雞3塊、酥炸三角骨2份、紫玉Q藷1份、中杯蜂蜜綠茶2杯，原價1123元限時下殺61折，特價只要688元，1月22日起至2月12日限時開賣，買還送白沙屯媽祖祈福平安米，各門市數量有限、售完為止。

提醒南港環球、新巨蛋、台中中友、板橋新埔、高雄大樂、仁德家樂福、永安、時代、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰等門市套餐配餐略有不同，請依各門市為主；另於美食外送平台也提供祈福半雞套餐，21TOGO門市則不參與此次活動。