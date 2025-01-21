藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃」

▲立法院會不斷電審查總預算。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院20日、21日挑燈夜戰審查114年度中央政府總預算，針對勞動部部分，國民黨、民眾黨聯手通過凍結勞動保險業務10億元，待勞動部提出勞工保險條例之修正草案，送到立法院並經同意後，始得動支。另外，總共刪除勞動部近8000萬預算，當中也通過民眾黨團提案，刪除勞動部「勞動條件及就業平等業務」預算800萬，該預算則是「產檢假」及「陪產檢及陪產假」相關薪資補助。

114年度總預算案遭立法院在野黨團提案大幅刪減，其中勞動部部分，預計刪除近8千萬預算，中華郵政工會、台灣石油工會、台灣電力工會、台糖公司工會聯合會、台灣自來水工會、台灣土地銀行企業工會等6大工會昨發布聯合聲明，反對立法院不當刪除勞動部預算。

而院會針對總預算案挑燈夜戰，針對勞動部，藍白聯手通過，刪除一般行政費1055萬、凍結5000萬，勞動部及所屬全部被統一凍結30%、媒體宣傳費被統刪60%。勞動力發展署業務費及一般行政費更被刪除4576.2萬元，將影響4百餘名公務人員、技工、工友、第一線就服人員薪資發放。

另也通過民眾黨團提案，刪除勞動部「勞動條件及就業平等業務」預算800萬元併凍結20%（1942萬9千元）。 勞動部表示，此項預算為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助。 「產檢假薪資補助」、「陪產檢及陪產假薪資補助」是為了增加勞工孕產期間福祉，將「產檢假」及「陪產檢及陪產假」由原來的5日增加為7日，並規定由雇主照給工資。

在野黨也指出，政府對於勞保改革的態度消極，提案凍結勞動保險業務10億元，待勞動部提出勞工保險條例之修正草案，送到立法院並經同意後，始得動支。