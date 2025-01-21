Live／總預算刪多少？立院挑燈夜戰完成二讀　卓揆再上火線說明

▲立法院20、21日挑燈夜戰不斷電表決，114年度中央政府總預算二讀完成，預計下午1點進行三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會自20日起挑燈夜戰、不斷電表決近20小時，於今（21日）清晨快6點時完成114年度中央政府總預算案二讀，接著預計今天下午1點繼續開會拚三讀。由於減列、凍結幅度大，恐影響政府施政順暢，行政院長卓榮泰上午10點30分也將再度親上火線，率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿，回應總預算案審查結果。

立法院會於17日開始處理114年度中央政府總預算案，當日通過「通案」部分，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%、軍事裝備及設施統刪3%、媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。如總刪減數未達939億元7500萬元（約3%），另予補足。

接著立法院20日加開院會，繼續審查總預算案。20日院會從上午持續進行至今天清晨，上演表決大戰，矚目案包括「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」20億元凍結1/2，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。經濟部114年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列等，此外也凍結外交部業務費50%。