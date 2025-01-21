取消身份屬地主義！川普簽署行政命令　在美出生「不再獲公民權」

▲川普簽署取消出生公民權的行政命令。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國20日在白宮的橢圓形辦公室（Oval Office）簽署行政命令，取消出生公民權，不過相關法令預計將面臨重大法律障礙，因為美國憲法第十四修正案寫明，任何在美國境內出生的人都是美國公民。

根據美國公民出生地原則，凡在美國領土和領地（包括波多黎各、關島、美屬維京群島、北馬里亞納群島等）出生的嬰兒，將自動成為美國公民。在這一情況下，非法移民在美國生下的孩子也自動獲得美國公民身份。

然而，根據皮尤中心依據美國人口普查局數據所做的分析，2008年在美國出生的嬰兒中，有大約8%（約34萬人）為非法移民所生。許多力主控制移民的人士提出，憲法第十四修正案當初是為了給予被解放的黑奴公民權利，如今卻被非法移民利用，提倡美國修憲。

川普20日上任後，在橢圓形辦公室簽署的第一批行政命令，其中就涵蓋了取消出生公民權的決定。相關命令是否有溯及既往效力，無證移民在美國生下的兒女一併取消公民權仍未可知，不過美媒ABC指出，這一行政命令與美國憲法第十四修正案相抵觸，預計將面臨重大法律障礙。

當一名記者指出，取消出生公民權的命令可能會受到挑戰時，川普回答，「你可能是對的，但我們有充分理由。」