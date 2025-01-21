屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

▲屏東縣政府警察局22日起全面取締青少年交通違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒假期間，青少年結伴出遊的情形益加頻繁，為有效預防交通事故，屏東縣政府警察局自1月22日起，全面加強取締青少年交通違規行為，包括無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、逆向行駛及未依規定兩段式左轉等高風險違規，期望透過嚴格執法降低交通事故發生率，守護青少年寒假期間的行車安全。

根據屏東縣政府警察局統計，113年共取締青少年各類交通違規2105件，較112年的2798件減少693件。然而，青少年交通事故發生率仍偏高；統計顯示，113年屏東縣青少年交通事故共導致4人死亡、1267人受傷，雖死亡人數較112年同期減少6人，但受傷人數增加33人，顯示交通安全意識的提升與教育仍需加強。



警察局表示，青少年駕駛經驗不足，特別是無照駕駛或剛考領駕照者，對交通法規的理解及道路駕駛技術尚不成熟，缺乏防禦駕駛觀念，極易引發嚴重事故。因此，寒假期間將持續對青少年交通違規行為加強取締，尤其針對無照駕駛行為，除處以新臺幣6000元至2萬4000元罰鍰，並要求參加交通安全講習外，若家長或車主未盡責勸阻，亦將依法吊扣車輛牌照一個月。警方強烈呼籲家長密切關注青少年的行動與交通安全，避免意外。

警察局長戴台㨗強調，青少年貪圖一時方便，未考取駕照便騎車上路，不僅違反交通法規，更危及自身及他人安全。家長應肩負教育責任，培養孩子正確的法治觀念，避免因一時疏忽造成無法挽回的遺憾。警察局將以最嚴謹的執法態度與社會各界共同努力，確保青少年寒假期間的交通安全，呼籲家長與青少年攜手遵守交通法規，共同守護青少年交通安全。