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川普就任在即　調查：9成歐洲美企憂雙邊經濟關係惡化

▲▼ 美國總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲調查結果顯示，高達2/3企業預期未來幾年內美國政策將影響他們在歐洲的營運。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布魯塞爾20日綜合外電報導

「歐盟美國商會」今天發布調查顯示，9成在歐洲設點的美國企業認為歐美經濟關係將在未來數年內惡化，主要原因就是美國候任總統川普預計實施的關稅等政策。

路透社報導，歐盟美國商會（The American Chamber of Commerce to the European Union）於1月6日至14日針對58家美國控股企業展開調查。商會旗下成員包括蘋果（Apple）、高盛集團（Goldman Sachs）、社群媒體巨擘Meta和Visa等160家企業。

調查結果顯示，高達2/3企業預期未來幾年內美國政策將影響他們在歐洲的營運；另有約52%受訪者表示，歐洲聯盟（EU）政策料將對他們帶來負面影響。

此外，有約84%受訪者將關稅及貿易政策列為跨大西洋合作的優先要務，其次是供應鏈韌性及能源轉型。

受訪的絕大多數企業都強調，歐洲市場對公司營運至關重要，呼籲歐盟與美國共同放鬆規範、降低貿易壁壘，並加強監管合作。

與此同時，也有3/4的受訪企業表示他們「非常」或「極度」支持2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement），僅2%受訪者表示不支持，而川普預計在上任後退出該協定。（譯者：張茗喧/核稿：施施）

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