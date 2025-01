川普就任在即　調查：9成歐洲美企憂雙邊經濟關係惡化

▲調查結果顯示,高達2/3企業預期未來幾年內美國政策將影響他們在歐洲的營運。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社布魯塞爾20日綜合外電報導

「歐盟美國商會」今天發布調查顯示,9成在歐洲設點的美國企業認為歐美經濟關係將在未來數年內惡化,主要原因就是美國候任總統川普預計實施的關稅等政策。

路透社報導,歐盟美國商會(The American Chamber of Commerce to the European Union)於1月6日至14日針對58家美國控股企業展開調查。商會旗下成員包括蘋果(Apple)、高盛集團(Goldman Sachs)、社群媒體巨擘Meta和Visa等160家企業。

調查結果顯示,高達2/3企業預期未來幾年內美國政策將影響他們在歐洲的營運;另有約52%受訪者表示,歐洲聯盟(EU)政策料將對他們帶來負面影響。

此外,有約84%受訪者將關稅及貿易政策列為跨大西洋合作的優先要務,其次是供應鏈韌性及能源轉型。

受訪的絕大多數企業都強調,歐洲市場對公司營運至關重要,呼籲歐盟與美國共同放鬆規範、降低貿易壁壘,並加強監管合作。

與此同時,也有3/4的受訪企業表示他們「非常」或「極度」支持2015年巴黎氣候協定(Paris Agreement),僅2%受訪者表示不支持,而川普預計在上任後退出該協定。(譯者:張茗喧/核稿:施施)