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美墨邊境「驚見秘密隧道」恐已建造1、2年！　當局緊急封閉

▲▼美墨邊境10日發現秘密隧道，連接著墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez ）與德州城市艾爾帕索（El Paso）。（圖／路透）

▲墨西哥當局向媒體展示秘密隧道。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美墨邊境10日發現一條秘密隧道，連接著墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）與美國德州城市艾爾帕索（El Paso），而且根據現場情況研判，很可能已經建造1、2年之久，如今將被墨西哥政府緊急封閉。

CBS、法新社報導，墨西哥軍方18日透露，在該國一側，隧道長度約1000英尺（約305公尺），配備照明與通風設備，還進行了避免倒塌的強化工程。

萊穆斯將軍（General Jose Lemus）是負責守衛隧道部隊的指揮官。他表示，這座隧道藏匿在2座城市之間的雨水下水道系統，入口處高度約6英尺（約1.8公尺）、寬度約4英尺（約1.2公尺），足以讓人員及違禁品輕鬆通行。

▲▼美墨邊境10日發現秘密隧道，連接著墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez ）與德州城市艾爾帕索（El Paso）。（圖／路透）

萊穆斯透露，一些人口販子在TikTok等社群媒體上，透露了關於隧道存在及位置的線索。他直言，隧道的建造「肯定花費很長一段時間……可能有1、2年」，但拒絕透露更多詳情。

萊穆斯表示，墨西哥總檢察長辦公室正在調查此案，包括隧道建造過程，以及確認政府人員是否涉嫌瀆職，因為這竟然是在當局毫不知情的狀況下建造的。

擁有20多年經驗的前邊境巡邏部門負責人曼賈雷茲（Victor Manjarrez）表示，透過雨水下水道連接隧道，是走私者的常見作法。但有鑑於10日發現的隧道規模，這遠遠不止是個人、小規模的行為。

 
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