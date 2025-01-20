僑胞超熱情！狂要合照、簽名　韓國瑜笑呵呵「肚子好餓啦」

▲整場僑宴下來，韓國瑜幾乎沒有時間吃飯，只能於會後果腹。（圖／李彥秀提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜受總統賴清德委派，組團代表到美國參加當地時間20日的川普總統就職典禮，目前已搭火車抵達首都華盛頓特區，由駐美大使俞大㵢迎接，並參加僑宴。韓國瑜稍早在紐約賓州火車站等待搭車小憩時，還被拍下在喝「黑麥汁」的畫面，他強調這是沒有酒精成分的「root beer」。此外，因僑宴的僑胞太熱情，不斷上前和韓國瑜拍照、簽名，韓國瑜幾乎一口沒吃，直呼「肚子好餓！」

韓國瑜及國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿等人在美東時間19日下午3時抵達華府，同時參加僑界晚宴。不過川普就職典禮因天候因素改至較小的室內空間「國會大廈圓形大廳」舉行，位於國會大廈西側草坪的觀禮活動則全數取消，因此訪團可能無法進入會場觀禮。

▲韓國瑜受到僑胞熱烈歡迎。（圖／韓辦提供）

韓國瑜與代表團在紐約市賓州車站稍作休息等車時，由國民黨立委葛如鈞拍攝影片向國人打招呼，正在喝「黑麥汁」的韓國瑜說，他在喝生平第一瓶黑松沙士，叫「root bear」，也就是「不含酒精成分的啤酒」，他覺得口感非常好。他們也即將前往華盛頓特區，大家下了飛機後睡了一覺，精神稍微好了一點，會繼續努力。

李彥秀也特地錄製一段韓國瑜吃飯的影片，韓國瑜在影片中表示，僑胞太熱情，沒有辦法專心吃飯，現在趕快補一下，肚子好餓，又冷又餓，謝謝大家的關心，謝謝僑胞這麼熱情，肚子餓了覺得什麼都好吃。