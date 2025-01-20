用一手清空桌面！時代雜誌公開「川普就職」封面　引領美國突破挑戰

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普即將於當地時間20日，在國會山莊圓形大廳就職。在川普第二次就任，美國正面臨著新的挑戰，包括如何在中國威脅下追求「美國優先」外交政策。此時，《時代雜誌》公開川普就職專刊封面，只見川普用一隻手掃過白宮辦公桌，清空文件與雜物，而窗外的烏雲密布象徵美國面臨的挑戰。

根據美媒《時代雜誌》，川普2017年以「改變現狀」的姿態進入白宮，在政策上迅速打破許多傳統規範。他承諾改善美國移民系統、削減政府浪費、扭轉巨額財政赤字，以及結束長期的國際衝突。然而，他的手段卻引發了巨大爭議，不僅削弱對北約盟友的承諾、施行貿易保護主義政策，並試圖通過行政命令大規模驅逐非法移民。

在國內，川普的政策分裂了社會，尤其是在種族、移民和經濟政策方面。

▲川普即將重返白宮。（圖／達志影像／美聯社）

然而，8年後的今天，美國面臨更多複雜且多元的挑戰，像是氣候變遷、大規模移民潮，以及技術變革帶來的就業衝擊，全球性議題對國家治理構成重大壓力。

與此同時，美中關係日趨緊張。中國在經濟和軍事領域的競爭力已成為美國的主要戰略挑戰。在國內方面，川普政府過去留下的政策遺產，包括對中國的關稅政策和對移民的強硬立場，仍然主導著美國政治辯論。

川普的支持者認為，過去8年的經驗使川普更能勝任總統職務，並寄望能帶來進一步的制度變革，解決長期未解的問題。此次，他提出更加激進的政策構想，包括進一步削減政府開支、重構移民政策，以及加強對媒體和社交平台的監管。

▲川普第二次就職總統後，將面臨層層挑戰。（圖／路透）

在國際舞台上，川普再次當選意味著美國外交政策將繼續追求「美國優先」路線。他對北約盟友的支持態度依然模糊，且他提倡的單邊主義可能削弱國際合作機制的有效性。同時，川普對中國的強硬立場，可能在短期內加劇美中兩國貿易和軍事對抗，但也可能迫使美國重新審視其全球經濟戰略。

總統的就職誓言中提到「維護、保護和捍衛憲法」，對川普而言，這不僅是一句形式上的承諾，更是對他如何治理國家的考驗。