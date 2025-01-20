卓揆批數發部、NCC砍剩1元「毀滅國家」　國民黨團：柯建銘害的

▲國民黨黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院審查中央政府總預算案，行政院長卓榮泰今（20日）痛批在野黨，「刪數發部、NCC預算至1元是毀滅國家第一步。」要求在野黨團全數撤回架空癱瘓政府、影響國家安全的預算提案。國民黨團書記長林思銘回應，數發部、NCC過去功能不彰，本希望可以好好溝通說明，但因民進黨團總召柯建銘破壞協商，才導致這結果。

立法院審查中央政府總預算案，今日將展開表決大戰。行政院長卓榮泰上午親率一級部會首長召開記者會，痛批立法院國民黨團、民眾黨團所提預算刪減及凍結案所帶來的預算風暴，將數發部、NCC預算刪至1元，是毀滅中華民國、毀滅國家的第一步，惡劣行為前所未見。

立法院會上週五審查114年度中央政府總預算案，藍白立委聯手大砍939億7500萬元，創下史上新高。今日將繼續處理立法院國民黨團、民眾黨團所提700多件刪減案，預計再砍1235億元。

林思銘對此回擊，數發部、NCC過去功能不彰，國民黨立委、黨團提案減列，希望各部會能來向提案立委、黨團溝通說明，但是在協商過程中，民進黨團總召柯建銘一個人落落長講廢話，破壞行政部門與黨團、立委協商，導致無法充分和行政部門溝通說明及討論。