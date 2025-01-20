3層面點預算遭砍影響　數發部：無法上網買車票、無法查公車幾點到

記者郭運興／台北報導

立法院審查中央政府總預算案，國民黨團被爆出恐將數發部預算刪至1元。對此，數位發展部次長林宜敬今（20日）從資安韌性、數位產業發展、打詐3層面點出預算遭砍的影響，他直言，數發部做了許多被視為理所當然的工作，如果沒有預算，民眾無法網路報稅、無法上網買台鐵車票、無法查詢公車幾點會到、偏鄉民眾無法看到台視、民視、華視、公視新聞，這對台灣整體而言將是災難。

▲數位發展部次長林宜敬出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

林宜敬於行政院「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會表示，目前國民黨團提案要將數發部預算砍到剩下新台幣一塊錢，民眾黨團也提案要將數發部經費大量刪減，如果在野黨真的這樣做，將會對台灣產生非常大的危害。

林宜敬表示，數發部主要3個任務分別是資安韌性、數位產業發展、打詐。首先在資安韌性方面，全世界都知道台灣處於地緣政治衝突最前線，隨時面對境外敵對勢力的灰色地帶攻擊，依照統計，台灣每天平均遭受到240萬次境外網路攻擊。

林宜敬說，數發部的資安署與資安院有數百位同仁，為台灣政府機關、醫院、銀行等關鍵基礎設施提供7天24小時防護，雖然不是每天都看到他們在工作，但是如果他們沒有預算、沒辦法上班，境外敵對勢力的網軍將會長驅直入。

林宜敬提到，當台灣遭受重大天災或緊急危難時，必須確保台灣對外與內部的網路是暢通的，因此，數發部已經在全台灣各地重要的軍警消防據點佈建773個非同步衛星網路接收站，這會是台灣對外網路通訊的最後防線，數發部去年更完成首顆高空通訊氣球開發，這是遭受天災或重大災難時台灣內部網路的重要保障，如果這些預算遭到刪除，同樣會讓台灣處於極大風險當中。

▼數發部3層面分析預算遭砍影響。（圖／翻攝自YouTube／行政院，下同）

林宜敬指出，第二，數位產業發展方面，AI科技大爆發，勢必改變世界，這對台灣是極大的挑戰與機會，數發部從算力、資料、資金、人才四方面著手，如果沒有任何預算，將無法提供GPU算力給台灣AI新創公司、無法訓練民間企業與政府內部的AI人才、更沒有辦法投資有前景的本土AI新創公司，台灣將錯失良機。

林宜敬再指，第三，打詐方面，數發部為抑制降低社群網路詐騙訊息，因此雙管齊下，在法律面要求facebook等平台，只有本人才能以自己的名義下廣告，否則就是違法。

林宜敬說，在科技面，數發部與各平台建立快速通報機制，將AI科技查獲與民眾通報的各項詐騙訊息，迅速要求下架，最近許多網友注意到，臉書仿冒公眾人物的詐騙訊息大量減少、一頁式廣告也消失了，這不是錯覺，數發部一直很努力在做打詐工作，而且取得相當成效，如果沒有預算將前功盡棄。

最後，林宜敬強調，數發部還做了許許多多被視為理所當然的工作，如果數發部沒有預算，台灣民眾將無法網路報稅、無法上網買台鐵車票、無法跨縣市辦理戶政、無法網路查詢公車幾點會到、偏鄉民眾無法看到台視、民視、華視、公視的新聞，總而言之，如果數發部沒有預算，台灣資通訊韌性將處於極大風險、人工智慧無法迅速發展、政府無法有效防制網路詐騙，這對台灣整體而言將是災難。