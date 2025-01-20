數發部預算砍剩1元！他曝台灣「1困境」批2人：打開網路山海關

▲林智群點名黃國昌「保護大家的電腦系統」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藍白聯手在立法院大量刪減、凍結總預算一事，掀起社會百工百業反彈，其中，數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會業務費則刪減成只剩1元，引發NCC不滿抱屈。對此，律師林智群點名兩人，「台灣每天碰到230萬次境外網路攻擊，之後叫黃國昌、傅崐萁來保護大家的電腦系統好了。」

數位部預算被砍到剩1元，林智群忍不住在粉專表示，台灣每天碰到230萬次境外網路攻擊，之後要叫黃國昌、傅崐萁來保護大家的電腦系統，最後hashtag「#上帝要摧毀一個人必先使其瘋狂」。

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林智群又說，哪天銀行系統被攻擊，一堆人帳戶的錢都轉走，他都不意外，「到時候不要靠北靠母。」「你以為一般銀行的MIS人員可以抵擋境外國家級網路攻擊嗎？一定會有人說數位部才成立幾年，之前就沒境外網路攻擊嗎？」

他指出，之前有境外網路攻擊，政府每個部門都有自己的網路人員處理這個事情。現在的做法則是把網路資源跟人力能量都統整到一個部門 （數位部），成立一個台灣自己的網軍，抵擋境外駭客。「然後這個台灣自己的網軍，沒被境外駭客消滅掉，反而被藍白一次性消滅。」並用hashtag表示，這根本是「#自毀長城」、「#禍起蕭牆」，直指傅崐萁、黃國昌打開了台灣的網路山海關，是「#台灣吳三桂」。