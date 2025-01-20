瑞典男子連遭韓國21家醫院拒絕收治　敗血症逝世

▲據報醫院不願收治這名瑞典男子，是因為他是外國人，且手術費高昂，擔心拿不到醫療費用。（示意圖／視覺中國）

文／中央社斯德哥爾摩19日綜合外電報導

一名因細胞壞死而急需治療的瑞典男子去年底在韓國遭21家醫院拒絕收治，最後因敗血症逝世。

歐洲新聞台（Euronews）引述韓國媒體報導說，瑞典駐首爾大使館去年12月將這名64歲男子交給韓國警方，他當時患有嚴重細胞壞死，需要立即就醫。

照料這名瑞典男子的警官朴艾倫（Aron Park，音譯）接受「韓國日報」（Hankook Ilbo）專訪時說，在遭到首爾21家醫院拒絕後，才找到一家願意動手術。

據報這些醫院不願收治這名瑞典男子，是因為他是外國人，且手術費高昂，擔心拿不到醫療費用。

韓國日報還提到，這名男子住在瑞典的姊妹不願負擔醫藥費。

朴艾倫持續打電話聯絡醫院，7天後，距離首爾86公里的忠清北道Hyuksin Seongmo醫院同意動手術。

手術費約1萬歐元（約新台幣34萬元），瑞典大使館捐了5340歐元，其餘由這家醫院的基金會負擔。

朴艾倫向這家「沒有將社會弱勢者棄之不顧」的醫院致謝。在過程中，朴艾倫利用翻譯應用程式協助這名瑞典男子。

Hyuksin Seongmo醫院表示，決定收治是基於醫院承諾在假期間救助弱勢群體。

不過，即便這名男子的截肢手術成功，他極為衰弱的免疫系統仍引起併發症。韓國日報引述院方聲明表示，手術4天後，他於去年12月16日死於肺炎引發的敗血症。

這名瑞典人以觀光客免簽證待遇於2024年4月入境韓國，後來因持有毒品被起訴，並被禁止出境。

由於有證據顯示他並非刻意犯罪，且可能有精神疾病，他在一審獲判無罪。他逝世時，案子還在上訴中。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）