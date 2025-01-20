尹錫悅慘了！南韓總統安家遭「扣押搜索」　警方突襲調監視畫面

▲南韓總統尹錫悅被送往首爾看守所。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，警方先後持法院批准的傳票至總統辦公室、安全家屋執行扣押搜索，卻遭官邸警護處阻攔。如今，警方再度前往安全家屋執行扣押搜索，試圖取得和戒嚴有關的監視器畫面和文件。

根據《韓聯社》，警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團今（20）日下午1時35分，前往位於首爾市鐘路區三清洞的安全家屋，執行去年12月尚未順利執行的扣押搜索令，同時前往警護處執行扣押搜索，試圖取得與去年12月3日戒嚴時的相關文件與監視器畫面，警方所派出的搜查官前往總統辦公室，要求其配合搜索。

據悉，先前警方曾於去年12月27日向安全家屋、總統辦公室派出搜查官前往執行扣押搜索令，不過官邸警護處卻未批准進入，並以洩露公務與軍事機密為理由拒絕配合扣押搜索，雙方對峙超過3個小時，最後警方只好空手而歸。

警方計畫，在取得監視器畫面後，將試圖釐清在戒嚴令發布前後，到底是哪位官員能夠頻繁進出安全家屋，以及這些核心部會官員究竟是收到來自尹錫悅的何種指令。

據悉，去年12月3日戒嚴令發布前3個小時，時任警察廳長趙志浩、時任首爾警察廳長金峰植前往安全家屋會晤尹錫悅，獲取寫有戒嚴相關指令的文件；去年12月4日戒嚴令失效後，法務部長朴性載、總統辦公室民政首席秘書官金周賢、法制處長李完揆、前行政安全部長李祥民等4人也曾在安全家屋與尹錫悅聚會。

報導分析，警方之所以能夠在時隔一個月後再度執行扣押搜索，主要是因為相關主事者尹錫悅已經羈押入獄，而總統辦公室警護處的幹部們也因涉嫌特殊妨礙公務執行等嫌疑，而受到警方接連調查。