尹錫悅戒嚴內亂調查　公搜處2月初移交檢方起訴！最快8月一審宣判

▲尹錫悅送回首爾看守所。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導叛亂與濫用職權罪，今（19）日凌晨遭到首爾西部法院裁定羈押，拘留長達20天。如今，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）預計一周後移送檢方偵辦，並於2月初起訴，最快8月進行一審宣判。

根據《韓聯社》，首爾西部法院19日凌晨裁定羈押尹錫悅，經法院批准後，公搜處、檢方羈押尹錫悅的天數合計為20天，從公搜處15日前往總統官邸執法逮捕尹錫悅的當天開始計算，由於尹錫悅的辯護律師團隊曾經聲請逮捕拘留適法審查，因此尹錫悅的關押期限延長至2月5日。

儘管公搜處能針對法官、檢察官、警察進行起訴，然而卻缺乏針對總統的起訴權，因此預計在經過一周的審訊偵查後，於本月24日將偵查文件等移交給大檢察廳，並由檢方於2月5日起訴。

報導指出，儘管逮捕令狀、羈押令狀皆由首爾西部法院批准裁定，但在檢方接手進行偵辦後，預估會向首爾中央地方法院起訴。在一審法院中，考量到被告最長可羈押6個月，因此尹錫悅的一審宣判結果最快將在今年8月初出爐。

另外，由公搜處、警察廳國家搜查本部等單位組成的合作搜查本部，今（19）日下午再度傳喚尹錫悅接受調查，不過尹錫悅卻斷然拒絕、不予回應。對此，公搜處決定將傳喚時間延後至明（20）日上午10時，一旦尹錫悅仍以非法逮捕為由而不願意配合，則研擬親自前往首爾看守所偵訊。