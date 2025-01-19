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尹錫悅羈押送進獨居牢房！健檢「脫褲驗肛門」恥辱　三餐菜單曝光

▲▼尹錫悅15日被公搜處逮捕前，特別拍攝影片發表聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅15日被公搜處逮捕前，特別拍攝影片發表聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂、濫用職權等罪。對此，昨（18）日下午首爾西部法院召開羈押庭，今（19）日凌晨裁定羈押。因此，尹錫悅必須移送首爾看守所，依照關押流程進行身體檢查、拍攝入監照、穿上囚服，送進3坪獨居房。

根據《中央日報》、《紐西斯通訊社》、《韓聯社》等韓媒，首爾西部法院部長法官車恩京19日凌晨2時50分裁定羈押，因此尹錫悅必須再度移送位於京畿道義王市的首爾看守所，成為南韓憲政史上首度羈押入獄的「現任總統」，儘管尹錫悅無須經過囚犯分類，但仍須執行正式入監程序。

首先，首爾看守所會先確認並比對「收容人」尹錫悅的身份，並且發放入監編號（例如柯文哲去年9月在台北看守所羈押時的編號為2772），在進行身高體重測量等細部身體檢查後，發放並要求換穿卡其色的囚服，在手持入監編號板的狀態下拍攝包含臉部特徵的入監照，最後送進僅3坪大小的獨居房。

▲▼尹錫悅目前被關押在位於京畿道義王市的首爾看守所。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅目前被關押在位於京畿道義王市的首爾看守所。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《京鄉新聞》記者朴舜峰（音譯）在CBS電台時事節目《金賢貞的新聞秀》指出，一旦尹錫悅被法院正式裁定羈押，則會宛如電影情節般，入監時必須手持編號牌拍攝臉部相片，且必須接受細部身體檢查，包括驗肛門。

報導透露，尹錫悅所入住的3坪大小獨居房，備有軍官櫃、洗手台、電視、飯桌兼書桌、餐具、馬桶，房間內並沒有床，只有鋪在地板上的棉被和床墊，至於地板則設置有保溫功能的電熱板。

若尹錫悅需要洗澡，必須要前往公共淋浴間，不過考量到尹錫悅為「現任總統」的身分，因此獄方將會安排不會和其他受刑人碰面的特殊時段；至於尹錫悅需要晨跑做運動，也必須限制在1小時以內，安排能夠避開其他受刑人的時間與動線。

▲▼載有尹錫悅的護送車輛19日凌晨駛進首爾看守所。（圖／達志影像）

▲載有尹錫悅的護送車輛19日凌晨駛進首爾看守所。（圖／達志影像）

據悉，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）本月15日前往總統官邸逮捕尹錫悅，將尹錫悅移送至首爾看守所時，尹錫悅所入住的「拘引被疑者（嫌疑人）等候室」擁有較好的設備，設有單獨洗手台與坐式馬桶的廁所，被半透明隔板隔開，且設有電視和折疊式床鋪，地板也同樣有地暖效果。

同時，尹錫悅15日被逮捕移送首爾看守所時，能夠被獄方允許穿上便服。如今，尹錫悅被羈押入獄，因此只能換穿獄方發放的卡其色囚服。

隨著尹錫悅確定羈押入獄，外界也相當關注總統夫人金建希是否會前往探監？目前首爾看守所規定，家屬等人辦理接見，一天只限一次，至於律師則是在日常作息時間內無限制，家屬等人申請接見時，必須至首爾看守所官網填寫申請書，選擇欲前往探望的日期與時間。考量到金建希目前仍維持總統夫人的身分，因此會維持第一夫人的維安水準。

▲▼金建希去年8月陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）

▲外界關注金建希是否會前往首爾看守所探監。（圖／達志影像）

一旦公搜處等單位要求傳喚尹錫悅出席接受調查，則尹錫悅必須搭乘由法務部提供的護送專車前往，而非官邸警護處的座車。

另外，韓媒也曝光尹錫悅19日的菜單。從首爾看守所提供的1月份菜單來看，19日（星期天）的早餐是餃子湯、涼拌韓式蘿蔔乾、辣白菜辛奇（韓式泡菜），午餐是馬鈴薯湯、豬肉蓋飯、辣白菜辛奇，至於晚餐是香辣雞絲湯、韓式醃洋蔥、辣白菜辛奇，看起來相當豐盛美味。

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