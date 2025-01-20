遵守電車禮儀！日本超壯摔角選手「縮小自己」　網大讚：有公德心

▲來自美國的摔角選手科布在日本搭乘電車時，故意將自己的雙肩往內縮。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

許多人搭乘捷運、火車、公車等大眾交通運輸時，總碰到不少令人困擾的行為，包括用背包等私人物品霸占座位、故意坐在外貌出眾的女性旁邊、故意張開雙腿、播放手機音樂不戴耳機等。對此，日本網友分享一名身材壯碩的職業摔角選手，當他被拍到坐地鐵時，主動「努力縮小」自己，避免讓鄰座乘客困擾。

日本網友「水水水」（@__miiya__）在社群平台X上分享一張相片，只見來自美國的日本職業摔角選手科布（Jeff Cobb）被人拍攝到乘坐地鐵時，努力將雙腳往前放，不讓大腿往左右兩邊張開而影響旁邊的其他乘客，同時他將雙肩努力向內縮，大為減少身體部位碰觸到鄰座乘客的可能性。

柯布身高178公分、體重119公斤，如此考量鄰座乘客的貼心舉動，早在去年就在日本網路社群上掀起轟動，如今又因為日本網友在X上的分享而再度成為話題人物。

對此，其他日本網友們留言道，「其實只要看他的一舉一動，就能知道他是否能考慮其他人的感受」、「補充一下，他身高178公分、體重119公斤，是夏威夷頗具代表性的摔角選手，之前也曾出戰過奧運」、「單純是家教問題！我是一名男性，小時候阿嬤就教我，坐電車時要為左右兩旁的其他乘客著想」、「我也是因為肩膀很寬，所以搭電車時也是這個姿勢」、「看起來好可愛」。

不過，也有其他日本網友質疑，「其實他如果真的考量到其他乘客，那麼他就不會以這個身形，去坐在如此狹窄的座位。不會穿這麼裸露身體部位的衣服，去坐在其他女乘客旁邊。」

據悉，先前就有日本網友分享「噁男的80大噁心行為」影片，包括搭電車時故意偷瞄女乘客的胸部、故意坐在女乘客旁邊、故意在高中女生走過來時隔出空位、坐電車時大腿往左右兩旁伸、坐下時故意壓住女乘客的裙襬、一直抖腳。