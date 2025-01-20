文化預算遭刪凍「金曲、金鐘恐辦不成」　3月後計畫必須中斷

▲立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

針對立法院今、明（20、21）日將三讀通過中央政府總預算，行政院今（20日）召開記者會，文化部長李遠提到，「一點點的預算刪減，對文化都會產生嚴重傷害」，若此次提案刪減、凍結通過，很多活動與計畫到3、4月就必須中斷，像是早就展開籌劃的金曲獎、金鐘獎恐怕都無法繼續。他強調，「文化部不會放棄，一定會溝通到最後一刻，期盼把傷害及損失降到最低。」

文化部長李遠指出，從教文會的理性討論及審查，到近日立法院的黨團提案，他一直不斷地與許多立委溝通及說明，希望能說服撤案，並支持文化部預算。「因為文化部本來就是一個很小的部會，預算規模也僅有不到300億元，一點點的預算刪減，對文化都將產生嚴重的傷害，也因此才會讓許多隱身創作、從不談政治的文化人都不得不站出來連署。」



李遠提到，除了目前通刪的6.24億元，至今天以前的提案數還有刪減約24億元、凍結52億元，不僅是大家討論最多的公共電視預算，還包含了出版、表演藝術、視覺藝術、影視音等文化藝術的所有領域。再加上凍結業務費，「等於活動、計畫，可能到今年3、4月就必須中斷，許多早就展開籌劃的活動，如金曲獎、金鐘獎等重要獎項，都將面臨無法繼續的可能。」



李遠說，文化人是國家中最獨立思考的一群人，他們不喜歡談政治，但當他們站出來時，表示國家將面臨危機。許多人誤會文化部預算是為了補助文化人，但是其實文化人及民間才是支撐社會的重要力量，政府創建好環境是應該的，能提供的資源已經不多，但文化人回饋給台灣社會的卻非常多。



例如文化部從2018年開始一系列的漫畫政策及有限的漫畫補助，但在有漫畫界諾貝爾獎之稱的「日本國際漫畫賞」中，台灣已經有25個漫畫家，合計獲得2個金牌、9個銀牌、21個銅牌，共得獎32次。再如近日作者楊双子、譯者金翎，獲得擁有美國文學界最高榮譽的「美國國家圖書獎」，也是因為文化部近年微薄的外譯補助，讓他們的作品有機會被世界看見。



他認為，文化人不是靠政府的補助，文化部能做的就是創造及改善環境，讓他們有機會出國展演、駐村、翻譯等，而台灣曾經以電影超越日韓，此時必須急起直追，不能再落後於世界各國。因此李遠強調，「文化部不會放棄，一定會溝通到最後一刻，爭取預算到最後一刻，期盼把傷害及損失降到最低，全力捍衛台灣文化人的尊嚴及價值。」