新國會智庫民調／柯建銘喊「雙罷」沒戲唱　6成民眾反對大罷免

▲新國會智庫時事議題民調發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台各縣市公民團體正發起一波波連署罷免國民黨行動，即將出現遍地開花的大罷免時代。國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今（20日）發布民意調查，結果顯示，僅 27.7%贊成罷免，高達 61%不贊成、另有 11.3%未明確回答。

該份調查，就「立院民進黨團總召柯建銘號召青鳥罷免國民黨 41 席立委」的命題，有 16.6%很贊成、11.1%還算贊成，但有 36.2%很不贊成、24.8%不太贊成、11.3%未明確回答。

另在，「立法院通過《公職人員選舉罷免法》修正案，為避免造假連署，罷免案的提議跟連署需附上國民身分證正反面影本」的命題中，有 19.5%很贊成、27.2%還算贊成、18.3%很不贊成、26.5%不太贊成、未明確回答為 8.6%。

針對「立法院通過《憲法訴訟法》修正案，規定憲法法庭對於重大事件的處分，參與評議大法官人數不得低於 10人，且同意違憲宣告的大法官人數不得低於 9人」的命題中，有 20.1%很贊成、30.3%還算贊成、13.3%很不贊成、12.6%不太贊成、未明確回答為 23.7%。

「立法院通過《財政收支劃分法》修正案，直轄市、地方縣市及鄉鎮市分配到的稅收會增加，落實憲法所推動的地方自治」的命題中，有 19.1%很贊成、26.5%還算贊成、15.2%很不贊成、25.3%不太贊成、未明確回答為 14%。

羅智強表示，大罷免不會只出現在國民黨立委的選區，推動大罷免只會有四種結果，第一、民眾感到厭惡，沒有一案成功，大家白忙一場；第二、朝野對立加劇，互相罷免幾個席次但最後打成平手，一樣是白忙一場；第三、民進黨陽謀被拆穿，反而反噬造成民進黨被罷免的立委比在野黨立委多、第四、民進黨毫髮無傷，更罷免多名藍委，但以上四種情形只有最後一種對總統賴清德有利，若真的推動大罷免會是一場豪賭，民進黨確定要硬幹嗎？

該次調查由新國會智庫委託台灣指標民調公司，於今年 1月 14日至 16日，以電腦輔助電話訪問，並配合監聽及監看系統，進行電話抽樣調查，調查地區全國 22 個縣市戶籍設在調查地區且年滿 20歲民眾， 成功訪問 1,068位民眾，抽樣誤差在 95%信心水準下，誤差約為正負 3%。

