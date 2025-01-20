被卓榮泰諷忙選黨魁　黃國昌怒嗆無恥：是希望我答應的都不算數？

▲黃國昌得知被卓榮泰點名「忙著選黨主席」，氣得大罵卓「不負責任加無恥」。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者袁茵／台北報導

立法院會審查中央總預算案，各部會跳出來稱預算被刪將使政策停擺，行政院長卓榮泰20日更點名民眾黨代理主席黃國昌忙著選黨主席，忘了政府多做了多少事。對此，黃國昌透過直播大嗆，卓榮泰講這種話就是不負責任加無恥，自己這週花多少時間處理預算，結果卻被誣指，若照卓的講法，那他答應行政首長的事情，是不是希望都不算數、照原案處理？

民眾黨20日透過YouTube「民眾之聲」直播立院審查預算，期間找立委們陸續講解最新狀況，輪到黃國昌時，有網友提到「卓榮泰還在開記者會」，黃國昌直言，「我負責任的跟大家講，卓榮泰所講的東西，一半以上是錯假訊息，真的，他作為一個行政院院長，徹底的失格！」

黃國昌分析有2種可能性，第一是「卓榮泰這個行政院長是做假的」，因為部會首長找在野黨團溝通結果，顯然部會首長沒去跟行政院長回報，「如果是這樣，問題就嚴重了，行政院長領導統帥出現非常嚴重問題，部會首長來談的結果，居然行政院長不知道？」

黃國昌提到，狀況二是「部會首長有回報，但卓榮泰明明知道這狀況，身為行政院長卻執意散播假訊息」，這種狀況就是「可惡」，當行政院長徹底失格，第一種狀況叫「無能」，第二種狀況叫「失格」。

此時有網友提到卓榮泰稱「黃國昌忙著黨務、沒時間審預算」等，黃國昌痛批，「卓榮泰講這種話，就是不負責任，無恥！卓榮泰說我忙黨務，沒時間審預算，我送給卓榮泰幾個字，『不負責任加無恥』！」

黃國昌稱，過去這週花多少時間在處理預算、跟行政部門溝通，結果民進黨政府全黨上下，忙著進行政治攻擊、散播假訊息，「現在轉過頭來誣指我沒時間處理預算，卓榮泰，話可以這樣講喔？如果按照卓榮泰這樣的說法，那行政首長來找我談完以後，（我們）答應他們的事情，是不是希望現在通通都不算數，按照原案來處理？」

「卓榮泰你為什麼做一個行政院長這麼失敗？」黃國昌質疑，到底是部會首長沒跟卓榮泰講，還是人家跟卓榮泰講了，但卓卻執意要散播假訊息，「無能行政院長！」