國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申：是凍結十分之一不是刪

記者袁茵／台北報導

立法院會審查中央總預算案，民進黨指控在野黨不肯實質討論預算，各部會也跳出來稱，預算被刪將使政策停擺。國土署日前表示，民眾黨團刪除、凍結十分之一預算，影響社宅興辦、租金補貼等，立院民眾黨團總召黃國昌20日強調，民眾黨團刪減數是0元，只要求凍結十分之一，是要請國土署做專案報告，告訴納稅人為何將預算大幅膨脹至414億。

▲民眾黨團聯訪記者會，由左至右分別為吳春城、林憶君、麥玉珍、黃國昌、林國成、張啓楷、黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

針對國土署稱業務被刪減、凍結41億，影響社宅興辦與租金補貼？民眾黨團20日上午在立院召開記者會，黃國昌強調，有關於國土管理業務，民眾黨團刪減數為0元，是要求凍結十分之一，最主要理由是過去在國土計劃項下，做的亂七八糟，預算大幅膨脹，從2024年的202億大幅提升到414億。

黃國昌提及，「我們要求凍結十分之一，基本上就是請他們出來做專案報告，清楚告訴納稅人，為何預算大福膨脹成這樣程度？」這才是監督預算、把關預算的負責任態度，而不是行政部門拿一張紙出來，空洞、不解釋錢要怎麼花，卻逼著國會一定要同意從202億元大幅增加至414億元，若不同意就是如同立院民進黨團總召柯建銘所稱「賣國亡台」，「行政院這種情緒勒索、不理性的政治攻擊，民眾黨團礙難接受。」

立委林國成說，自己當民代20年，現在看到民進黨審預算時，不溝通、不解釋，要求開出來的所有預算得照單全收，並將不是事實的東西拿出來誤導百姓，「凍結是請你來報告說明，刪掉才是等於把這筆預算刪掉，他們卻把凍結跟刪掉的預算拿出來攪一攪！」

林國成舉例，在交通的部分，有同仁提出行人地獄改造的東西，「拜託，這是凍結，不是刪除！」可是民進黨卻誤導老百姓誤解，好像行人地獄改善經費全被刪一樣，「我要解釋的是，這是凍結，不是刪除！」中央政府講清楚的話，預算就都會給。

立委林憶君說，在國防預算上，民眾黨從頭到尾都支持國防自主、支持潛艦國造，針對潛艦後續艦籌建的預算凍結50%，就是要監督政府把該做的事情做好，整個期程完成通過測試之後，預算就可以解凍並使用，「我們並沒有不合理、不理性刪除國防預算，請民進黨停止造謠。」

林憶君也提到，民進黨國防召委（王定宇）在獵鴞專案的攻擊無人機、飛彈系統上，於委員會刪除45億元，「請問一下，民進黨可以，為什麼在野黨不行？這不是雙標，什麼才是雙標呢？」