美麗島民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（20日）公布最新「1月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德、40.4%不信任，而在施政滿意度上，則有50.4%表達滿意、41.2%不滿意，值得注意的是，不信任與不滿意施政皆創下就任新高，更是首次超過4成。而卓榮泰則是39.3%滿意，另有37.8%不滿意，本月不滿意施政表現的民眾再度達到就任以來最高值。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德信任度」，《美麗島電子報》調查，有53.6%信任賴總統，其中21.0%很信任、32.6%還算信任，相較上月減少0.8個百分點，另有40.4%不信任賴總統，其中21.4%很不信任、19.0%有點不信任，則比上月增加4.1個百分點，民眾本月對賴總統的不信任創下就任以來新高，而且是首次超過4成。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

進一步分析，桃竹苗與基宜花東離島、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，不信任賴總統的多於信任，其餘各群民眾大多數傾向信任賴總統，尤其女性、台北市與雲嘉南及高屏、20至29歳與60歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群超過5成5表示信任賴總統，至於中立民眾43.4%信任賴總統、42.3%不信任，態度非常分歧。

此外，針對「賴清德施政滿意度」，有50.4%滿意賴總統的執政表現，其中15.2%很滿意、35.2%還算滿意，相較上月減少3.0個百分點，另有41.2%不滿意，其中22.8%很不滿意、18.4%有點不滿意，則比上月增加2.0個百分點，未明確回答有8.3%，值得注意是本月不滿意賴總統執政表現的達就任新高，也是首次超過4成。

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有39.3%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中8.8%很滿意、31.1%還算滿意，與上月相同，另有37.8%不滿意，其中19.3%很不滿意、18.5%有點不滿意，比上月微增0.6個百分點，未明確回答的有22.2%。

進一步分析，卓榮泰就任約8個月以來至少有2成民眾持續對其施政難以評價或無感（台北市、20至29歲、國小以下學歷、中立民眾超過3成2），甚至本月不滿意卓院長施政表現的民眾也再度達到就任以來最高值。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年1月15至17日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話755人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。