美麗島民調／藍白反感度破5成！　中立民眾對3黨反感皆多於好感

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（20日）公布最新「1月國政民調」，針對「三黨好感度」調查結果顯示，45.6%對民進黨有好感、46.7%反感；民眾黨則有27.0%好感、59.3%反感，相較上月好感度增加3.1個百分點、反感度減少2.7個百分點；國民黨方面，33.3 %好感，相較上月增加1.3個百分點，另有55.8%反感。值得注意的是，中立民眾本月對3大黨的反感明顯多於好感，而20至29歲民眾對國民黨與民眾黨的評價，皆是反感明顯多於好感。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

民眾黨好感度分析

民眾黨方面，根據《美麗島電子報》調查，有27.0%好感，其中4.3%很有好感、22.7%有些好感，相較上月增加3.1個百分點，另有59.3%對民眾黨反感，其中33.6%很反感、25.7%有些反感，則比上月減少2.7個百分點，未明確回答有13.8%。

進一步交叉分析，僅民眾黨支持者對民眾黨有好感的多於反感（82.0%比12.4%），其餘各群民眾明顯傾向對民眾黨表示反感，尤其是女性、台北市及雲嘉南與高屏和基宜花東離島、50歲以上或高中以下學歷、泛綠民眾等群超過6成對民眾黨反感，至於中立民眾25.3%對民眾黨有好感、48.4%反感，不滿意賴總統執政表現的民眾45.6%對民眾黨有好感、39.1%反感。

民進黨好感度分析

民進黨方面，有45.6%對民進黨有好感，其中12.3%很有好感、33.3%有些好感，相較上月減少2.6個百分點，另有46.7%對民進黨反感，其中24.6%很反感、22.1%有些反感，比上月增加4.7個百分點，未明確回答有7.8%。

進一步交叉分析，男性、新北市與桃竹苗和基宜花東離島、30至39歲與50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，超過5成對民進黨反感，至於雲嘉南及高屏、70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，則是超過5成對民進黨有好感，中立民眾31.1%對民進黨有好感、51.3%反感。

國民黨好感度分析

國民黨方面，有33.3%對國民黨有好感，其中5.5%很有好感、27.8%有些好感，相較上月增加1.3個百分點，另有55.8%對國民黨反感，其中28.9%很反感、26.9%有些反感，則比上月減少0.8個百分點，未明確回答有10.8%。

進一步交叉分析，僅基宜花東離島、泛藍民眾對國民黨好感多於反感，其餘各群民眾明顯傾向對國民黨反感，尤其台北市及雲嘉南與高屏、40至49歲、民眾黨支持者與泛綠民眾等群，約超過6成對國民黨反感，中立民眾30.3%對國民黨有好感、47.5%反感。

綜合分析

最後，依前述以上結果，中立民眾本月對3大黨的印象評價而言，好感依序是民進黨31.1%＞國民黨30.3%＞民眾黨25.3%，反感依序是民進黨51.3%＞民眾黨48.4%＞國民黨47.5%，中立民眾本月對3大黨的反感明顯多於好感，而且對3大黨印象評價相近。20至29歲民眾本月有好感的依序是民進黨46.2%＞國民黨36.1%＞民眾黨32.5%，反感依序是民眾黨57.4%＞國民黨57.2%＞民進黨45.3%，可見20至29歲民眾對民進黨的評價非常分歧，對國民黨與民眾黨的評價則相近（皆反感明顯多於好感）。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年1月15至17日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話755人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。