不滿陳時中喊「大罷免」　藍白聯手砍1270萬政務人員預算

▲立法院院會處理中央政府總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院20日處理中央政府總預算案，其中，針對政務委員陳時中喊出「大罷免」，引來民眾黨團不滿，提案刪除270萬7千元政務人員待遇、1000萬法治施政業務費，稍早於院會通過。

根據提案內容，民眾黨團總召黃國昌認為，行政院政務委員的角色本應專注於政策規劃與行政協調，避免直接介入政治鬥爭，但陳時中針對「大罷免」的言論引發爭議，讓外界質疑其職責定位是否恰當。此外，過去陳時中在處理《選罷法》、《憲法訴訟法》及《財劃法》相關議題時，曾公開表示行政院長不應副署法案，此舉已引發輿論批評，認為其言論踩到行政中立的紅線。

提案內容指出，陳時中的行為凸顯政務委員在履職過程，應平衡行政職責與個人政治立場的敏感性問題，維持行政中立與專業性不僅是對職責的基本要求，更是增進公共信任的重要基礎。此舉顯示行政院政務委員已無法完成政策及法案之審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見及辦理院長交辦事項，顯不適任。

提案內容說明，行政院在「政務人員待遇」編列預算3248萬8千元，為政務官14人的全年待遇，提案減列該項預算之1/12、合計270萬7千元。

此外，行政院「施政及法制業務」编列預算1488萬5千元的部分，因陳時中發言屢次跨越其業務分際，不適任職務，黃國昌也提案減列1000萬元。

因發言而成為在野黨刪減預算理由的還有行政院發言人李慧芝，因稱財劃法三讀明年度預算恐要重新編列，遭國民黨提案砍預算，行政院「新聞傳播業務」共5萬1959元，經表決通過後刪減5萬1000元。至於民進黨立委王義川說可監控人民集會遊行等言論也遭國民黨團提案要刪減「個資保護委員會籌備業務」預算，原表決通過，但國民黨團隨後又撤案，前後僅2分鐘。

另外，中選會主委李進勇日前備詢時，對於「就職未滿一年者，不得罷免」之規定， 指民眾提早進行罷免活動規回答尊重個人自由意志，也遭到國民黨團刪減特別費，從71萬1千元，大砍71萬，僅剩1千元。