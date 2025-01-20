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川普「美國優先」台美尋交集　加強軍購、半導體投資

▲▼美台。（圖／路透）

▲善學說，「台灣加強軍購及半導體產業赴美投資，是最直接回應川普的方式」。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓19日專電

美國進入川普執政2.0，川普首任內大力挺台，二度參選後卻發表批評台灣的國防經費不足、「偷走」美國晶片生意等言論。學者分析，未來台美關係勢必要與川普的美國優先路線找到交集，台灣加強軍購及半導體產業赴美投資，是回應川普最直接的方式。

川普（Donald Trump）即將就任美國第47位總統。川普上一任（2017至2021年）執政期間，其政府批准台灣採購的66架F-16V戰機等重大軍售案、派遣斷交後最高層級官員訪台、並鬆綁台美交往限制等，兩國關係有重大突破。

賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）近期接受中央社訪問時說，川普2016年剛當選時，很多人都擔心他會把台灣當成與中國談判的籌碼，出賣台灣，「這些擔心都沒有發生」。

善學說，美國國會非常支持台灣，這是川普首任內無法犧牲台灣利益的主要原因。接下來的4年，台灣同樣有國會的支持。此外，川普的國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）等人都是挺台的對中鷹派。

「我無法想像向來對中強硬的共和黨人，突然倡議出賣台灣的主張。」

不過，善學也指出，台灣對川普的擔憂再次浮現，有其道理。很多人說，川普的不可預測性高，猜不到他下一步要怎麼做，再加上川普這次參選期間，多次直言台灣必須增加國防經費，也說台灣「偷走」美國的半導體生意，這些都是新說法。

川普當選後，已傳出台灣考慮向美國提出大型軍購案的消息。例如，英國「金融時報」去年11月曾報導，台灣的採購清單可能包括神盾驅逐艦、空中雷達系統E-2D「先進鷹眼」、F-35戰機、更多愛國者飛彈、派里級艦等。

善學指出，他預期台灣會在川普上任的前100天或6個月內提出軍購清單，向川普明確傳達訊息：「我們聽到了你的抱怨，並且已經有具體的應對措施」。

然而，善學也說，台灣亦可以提醒川普，台灣的國防預算占國內生產毛額（GDP）的比例約為2.45%，高於北大西洋公約組織（NATO）對其會員國要求的2%。因此，台灣在與美國的軍事合作方面，理應有更多建設性的對話。

善學說，他也預期台灣在川普任內，會就半導體產業的合作達成新協議，就像台積電在川普首任內決定在鳳凰城建廠一樣。未來可能是封裝或其他半導體領域的廠商，選擇在一個美國的搖擺州投資，這樣的舉措也符合川普的美國優先政策。

「台灣加強軍購及半導體產業赴美投資，是最直接回應川普的方式」。

但善學相信，川普團隊必然清楚台灣的重要性。在美中競爭的背景下，台灣的存在與日本、菲律賓一樣，對遏制中國軍力擴展有重要作用。若美中真就台灣達成交易，將可能使其他國家對美國的安全承諾產生懷疑，「傷害美國的可信度」。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）執行長蕭良其認為，川普在處理外交關係上，有相當一致的邏輯。他對台灣的一些言論，讓支持台灣的人不滿，但「那不一定是針對台灣，而是反映他的3個外交策略」。

蕭良其在去年底發表「川普第2任期的台灣政策」一文指出，川普的3個策略分別是：一、言辭難預測，強調透過交易來達成目標；二、旨在減少貿易赤字，將製造業工作機會帶回美國；三、強調盟友與夥伴必須共同分擔防務負擔。

他說，外界常分析這些策略的負面效應，但其潛在的正面效應也值得關注。例如，就美國對台安全承諾的態度，川普比前總統拜登（Joe Biden）模糊，這有可能加劇「疑美論」在台灣的效應，但也可能提升台灣民眾對國防經費的支持度。

川普屢次不願回答美國是否會協防台灣，理由是他不希望先掀牌而不利於談判。蕭良其表示，川普這種不受過去慣例束縛的做法，雖然是為了增加美國在談判中的籌碼，但「也有助於突破美台雙方長期以來過度自我限制的關係」。

蕭良其說，川普未來會跟首任一樣，將減少美國與其他國家的貿易逆差視為重要目標，重啟對中貿易戰，透過加徵關稅讓製造業回流，創造美國的工作機會。

他說，這會影響到在中國的台商，但也會促進台灣加速調整產業供應鏈，透過「新南向政策」與多元化經濟夥伴合作，開啟更多建立新夥伴關係的機會。

善學也持相同看法。他說，面對川普執政2.0的不確定性，台灣擴大其戰略空間的方式，是延續「維持現狀」的穩定路線，這是能在華府爭取到最多認同的策略，同時台灣也應繼續強化與日、韓、菲等鄰近國家的實質關係。（編輯：周永捷）

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