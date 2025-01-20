放話24hrs結束烏俄戰爭　川普傳已著手安排「與普丁會談」

▲川普多次吹噓，他與普丁私下交情甚篤，有助於結束烏俄戰爭。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普將於20日宣誓就職，此前多次宣稱，將在上任24小時內結束烏俄戰爭，隨著這個期限逐漸逼近，他也計畫近期與俄羅斯總統普丁對談。

CNN引述知情人士說法報導，川普已經指示幕僚，在宣誓就職後的幾天之內，安排他與普丁通話，目標是在未來幾個月舉行會晤，試圖結束烏克蘭戰爭。早在幾周之前，川普國安團隊就已經開始準備與普丁的通話，但目前尚不清楚日期是否已經敲定。

川普一上任，美俄官員就可以開始認真安排面對面會談。川普此前透露已經開始安排，但克里姆林宮表示，將等到川普就職，才會正式著手準備。至於瑞士與塞爾維亞已經表態，願意成為這場會晤的舉辦國。

CNN指出，儘管川普競選時承諾，將在上任1天內結束衝突，但直到就職典禮前夕，幾乎沒有跡象表明，這場將近3年的戰爭即將落幕。幾乎可以肯定的是，他將打破這個誓言。相反地，川普與其團隊希望迅速著手制定一項可能在他上任頭幾個月實現的解決計畫，包括直接與普丁對話。

川普與普丁之間的任何對話，都將與拜登的手段形成鮮明對比。拜登已經將近3年未與普丁直接交談，而川普的觀點顯然不同，根據知情人士說法，他認為若要找到結束戰爭的解決方案，就必須與普丁直接接觸。

川普反對烏克蘭加入北約，目前尚不清楚他將在多大程度上，延續拜登向基輔提供武器及情報的策略。川普尚未表明願意提供什麼樣的安全保證，讓烏克蘭總統澤倫斯基滿意，也沒有具體表示誰將為烏克蘭重建付錢，儘管根據他過去的評論，不太可能是美國。