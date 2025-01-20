彭文正拿到「川普就職晚宴貴賓券」　侯漢廷曝外交部拿不到原因

▲彭文正曬出「川普就職晚宴貴賓券」。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

記者郭運興／台北報導

美國候任總統川普將於美國時間20日就任，但因華盛頓特區低溫來襲，就職典禮將移至室內，受限場地空間，我國慶賀團將無法到現場觀禮。但遭通緝的媒體人彭文正卻在19日貼出「川普就職晚宴貴賓券」。對此，台北市議員侯漢廷分析，外交單位拿不到，最大的問題在於「民進黨的吹牛」，整天稱台美關係好棒棒，但事實就是在打臉，台美之間的交往，確實是有困局的。

彭文正於19日貼出「川普就職晚宴貴賓券」，他表示，中國台北代表團自己選，人民一年交給他們4兆台幣，還不如一個「通緝犯聯誼會會長」。

對此，侯漢廷於節目《張雅婷辣晚報》節目表示，自己覺得很好笑，民進黨在搞什麼東西？彭文正老師都能夠拿到貴賓券，結果台灣的外交單位卻拿不到。

侯漢廷表示，可想而知，這並不是所謂外交單位的困境，最大的問題在於「民進黨的吹牛」，整天稱台美關係好棒棒、民進黨把台美關係經營得多好，但事實跟真相就是在打臉，並且告訴大家「沒有想得那麼好」，確實台灣要跟美國之間的交往，是有所困局的。

侯漢廷直言，而且此次場地只有600人，還有參眾議員參加的話， 台灣代表團自然而就不會在裡面，甚至過去可能可以找參眾議員再給票，但現在他們自己的票也不夠，所以應該是可以理解，因為名額有限。

侯漢廷強調，不過這對代表團也是好事，否則大冬天排在非常後面的位子，可能看川普的臉都看得不是很清楚，還不如在室內好好看看轉播。

▼ 韓國瑜率領代表團赴美出席川普就職典禮 。（圖／立委柯志恩提供）