川普承諾：將公布「小甘迺迪、金恩博士」暗殺機密檔案

▲川普就職前夕，在華府第一資本競技館（Capital One Arena）發表演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普就職前夕，在華府第一資本競技館（Capital One Arena）發表演講。他宣布，將於未來幾天公布甘迺迪家族、馬丁·路德·金恩博士的刺殺機密檔案。

路透社報導，川普19日表示，「接下來幾天，我們將公布與小甘迺迪總統（John F. Kennedy）、他的弟弟羅伯特甘迺迪，以及馬丁·路德·金恩博士的剩餘紀錄。」不過，他沒有具體說明將公布哪些文件，也沒有承諾全面解密。

事實上，川普第一屆任內就曾做出類似承諾，也確實公布了小甘迺迪遇刺案的一些文件，但最終屈服於中央情報局（CIA）與聯邦調查局（FBI）的壓力，以國家安全為由，繼續保密大量文件，直到2024年競選期間，再度提出這項承諾。

其中，小甘迺迪遇刺案，在美國尤其吸引大眾關注。這名美國第35屆總統1963年在德州遭連開多槍身亡，司法部等聯邦機構數十年來不斷重申，根據調查結果，本案為槍手奧斯華（Lee Harvey Oswald）單獨犯案，但民意調查顯示，許多美國人都認為，小甘迺迪之死與一個更大規模的陰謀有關。

1968年，羅伯特（Robert Kennedy）與民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）也先後遇刺身亡。

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