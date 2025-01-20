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川普恐點燃新一波關稅貿易戰　美媒：中加墨驚嚇指數破表

▲▼ 美國總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普曾揚言對加拿大、墨西哥、中國大陸進口商品徵收高關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普即將上任，世界各國都在緊張等待川普接下來是否、如何兌現其關稅政策，這次的關稅貿易戰與2017年不同的是，加拿大、中國大陸等國早已開始商討要如何應對可能引發的經濟衝擊，部分國家正擬定報復措施，或與川普達成交易。分析指，在這波貿易戰之中，加拿大、中國大陸、墨西哥的驚嚇指數都來到5顆星最高點。

美國政治網站Politico指出，川普先前說過，要對中國進口商品徵收60%高額關稅，對加拿大、墨西哥進口商品徵收25%關稅，也要對其他國家徵收20%的關稅。一旦成真，美國企業將面臨約6400億美元的進口成本，美國國內通膨將被推高。

文章分析，在川普2.0關稅戰之中，加拿大、墨西哥、中國大陸的驚嚇指數來到最高5顆星。若是川普真的宣布徵收高額關稅，加拿大政府將在20日實施一連串報復措施，外傳加拿大會利用能源出口進行反制。

墨西哥被川普指控是中國大陸的後門，川普還放話要對來自美國邊境以南的汽車徵收200%或是更高的關稅。近年來，美墨貿易逆差大幅增加，凸顯貿易戰對兩國帶來的經濟風險，且川普認定貿易逆差是經濟疲軟的表現。這將給墨西哥帶來更大壓力，使其在美加墨協定6年期審查同意美國多項新要求，包括對中國在墨西哥投資祭出新限制，特別是汽車等關鍵領域。

至於中國大陸，川普揚言要對中國進口商品課徵60%甚至更高的關稅，去年還稱假如中國入侵台灣，將對中國徵收150%至200%的稅。川普競選團隊也曾提到，川普將取消中國最惠國貿易地位，這也將會高達100%高關稅打開大門。

對此，美國貿易代表署前法律總顧問葛萊塔（Greta Peich）認為，北京政府可能希望避免貿易戰升級。拜登政府前國際經濟高級主管哈雷爾（Peter Harrell）指出，北京可能會採取阻礙部分美國企業在中國業務的方式當作回應，並非針鋒相對的關稅，甚至會試圖在新貿易戰爆發之前就出手阻止，「先發制人地向川普提出協議避免新關稅，或盡早把貿易協議放在談判桌上，阻止事態升級」。

文章也指出，歐盟驚嚇指數為4顆星，英國及拉丁美洲依序為3顆星與2顆星。除了貿易報復措施，各國也有其他試著緩解川普貿易攻勢的作法，包括達成貿易協議，或是在世界貿易組織（WTO）商定出變通辦法等。只不過雖然緩解措施可帶來些許作用，仍不足抵銷與美國全面關稅戰對貿易、成長、價格的打擊。

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