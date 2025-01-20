川普宣誓就職意義重大！　手按母親遺贈與林肯歷史聖經

▲川普2017年1月20日就職美國總統。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普將於當地時間20日的宣誓就職典禮上，手持兩本聖經宣誓就職。一本是他母親於1955年贈送給他的聖經，另一本文獻是著名的「林肯聖經」。

根據美媒《福斯新聞》，川普的聖經是1953年由湯馬斯•尼爾森出版社（Thomas Nelson and Sons）在紐約出版的修訂標準版，封面下方壓印川普的名字，至於封面內則有教會官員的簽名、總統姓名題文，以及贈送日期等詳細資料。

這本聖經是川普的母親於1955年贈送給川普，紀念川普在紐約牙買加第一長老會教堂主日學校的週日教堂小學畢業典禮。

此外，川普還將使用《林肯聖經》，林肯1861年宣誓就職第16任美國總統時便首次使用該本聖經。

川普的團隊表示，自此以後，該本聖經僅在3次場合中出現過，分別是歐巴馬總統在他的2次就職典禮上，以及川普總統在2017年的首屆總統就職典禮上，「這本酒紅色天鵝絨封面的書是美國國會圖書館的藏品。」

《美聯社》指出，歐巴馬總統2013年宣誓就職時，也使用了兩本聖經，一本是馬丁•路德•金恩的，另一本則是林肯聖經。

當川普在國會大廈圓形大廳內宣誓就職成為美國第47任總統時，他將面對馬丁•路德•金恩牧師的半身像，這一天也是紀念金恩的聯邦假日。