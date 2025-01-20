搶賺寵物財！過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

▲大陸今年春節將有8天的連休假期，讓幫人「餵貓遛狗」的生意升溫。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

中國大陸今年春節將有8天的連休假期，如果在1月26日、27日請2天假，將組合成一個10天的超長假期，許多人都想趁機賺一筆。而有位女子分享，今年春節她打算回湖南老家，自己平時在租屋處養了2隻貓，但是她和男友都不想把貓送到寵物店寄養，便在網路上找了上門餵貓的服務， 每次的價格是人民幣70元（約新台幣314元）。對此，一位業者表示，今年春節期間她接了幾十單幫人「餵貓遛狗」的生意，靠這個她在短短10多天的時間裡可收入人民幣近萬元。

據陸媒報導，在北京上班的侯姓女子去年剛從大學畢業，她平時和男朋友在租屋處養了2隻貓，今年春節她打算回湖南老家，但是兩人都不想把貓送到寵物店寄養，便從網路上找了上門餵貓的服務， 「那個姊姊平常也是在北京上班，她春節期間不回家，剛好兼職幫別人餵貓，每次的價格是70元，我讓她2天來一次。」

中國大陸今年春節將有8天的連休假期，而如果在1月26日、27日請2天假，將組合成一個10天的超長假期，導致幫人「餵貓遛狗」的生意升溫。對此，在西安工作的張女士說「很多人家的寵物都需要照顧，尤其在這麼長的時間裡。」今年春節期間她接了幾十單幫人上門「餵貓遛狗」的生意，靠這個她在10多天的時間裡可收入人民幣近萬元。

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