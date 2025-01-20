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心痛！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

心痛的感覺！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

▲民眾在公園看到一束黑玫瑰被丟在路邊，引起網友討論。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

在一些特定節日，除了情侶之間喜歡送花，有些追求者也愛買花表心意。日前有民眾上網分享，在公園的草叢旁，發現一束包裝精緻的黑玫瑰花束被丟路邊，有種心痛的感覺；有內行人在底下說明黑玫瑰的花語是「你永遠只屬於我」，若不是互相恩愛，恐讓收到的人有相當大的壓力。

日前一名民眾在臉書社團「路上觀察學院」發文，附上一張照片，畫面中是一束包裝精緻的花束，仔細看是由21朵黑玫瑰搭配滿天星組合的一束花，包裝的材料也都很講究，但它卻是被丟棄在公園樹叢，讓原PO不忍直呼，「路邊看到心痛的感覺」。

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貼文一出有許多網友紛紛留言表達各自見解，「這一束花不便宜，心真的很痛」、「亂丟垃圾」、「結果是糊塗情侶忘記拿回去這樣」、「一看就知道是個有故事的花束」、「忽然覺得還是紅色討喜」，還有人PO出鈔票花束，表示：「送這個就不會丟了」。

有內行人在底下介紹高貴又典雅的黑玫瑰花語是「你永遠只屬於我」，並說明這種「極愛」花束如果不是兩人彼此非常恩愛，「收到的人會有相當大的壓力」，提醒其他人送花要謹慎，否則過猶不及或適得其反。也有不少人因此大開眼界，「黑玫瑰很貴的吧」、「傳說中的黑玫瑰花」。

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