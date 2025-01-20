老爺爺送養小貓後一再探視　網友看出「背後真相」秒淚崩

▲一位老爺爺不時帶禮物上門探視小貓。（圖／翻攝微博）



圖文／CTWANT

近日，中國網路上流傳著一位老爺爺與3支被他親手送人的小奶貓的故事。原來這位年事已高的老爺爺嘴上說著「不要了」、「不養了」把3隻小貓送人，卻不時帶著羊奶、竹製的貓窩、禦寒的衣物等禮物上門探視小貓，而且每次都是一式三份、一樣不敢虧待了小貓。可能是怕小貓被新主人虐待，還不時上門給收養小貓的主人送雞肉、送雞蛋。

看著老爺爺蹲在主人家院子裡、滿臉寵溺的逗著3隻小貓的模樣，所有人都明白，他心裡一點都不是不想養，只是擔心自己時日無多，「我走了之後這些小貓怎麼辦？」想來老爺爺是擔心自己與其事到臨頭急急忙忙將這三隻「毛孫子」託付給別人，不如早早將他們交給另一位主人培養感情，自己還有時間多照看牠們一下。

這位老爺爺的事蹟在網路上傳開，不少網友心有戚戚焉的留言：「我也想過這個問題。終將有一個時間點，我老了，我的貓過世了。萬一那時再養新的貓，我走在小貓前頭該怎麼辦？」、「量力而行。等我的狗過世，我的貓也是高齡了，我也老了，送走牠們我就沒有遺憾了。」、「爺爺好有愛，真的把這些毛孫當成真正孫子在疼吧。」

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