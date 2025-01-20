年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊　網揭「全是套路」

▲春節即將到來，各大公司行號都已發完年終。（示意圖／CTWANT資料照）



圖文／CTWANT

春節即將到來，各大公司行號都已發完年終，有位網友分享，當初主管跟她說年終有一個月，但發年終時她只拿到三分之一，想說算了本來就打算年後離職，豈料隨後主管直接轉給她剩下的三分之二，讓她不知如何是好。對此，網友們則直指「這是主管的套路」。

原PO近日在Dcard發文指，當初主管跟她說年終有一個月，但發年終時她只拿到三分之一，她原本想說算了，反正本來就打算年後離職，結果主管自己問她拿到多少，不夠的他補，當下就直接轉給她剩下的三分之二，還說這是她應得的，面對此舉她不知如何是好「這叫我年後怎麼提離職提的下去」。

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對此，網友們則直指「這是主管的套路，賣人情給你～做人留一線，日後好相見」、「你完全沒有想過這是老闆跟主管套好的嗎，主管先跟你說年終有一個月，老闆再只發三分之一給你，把另外三分之二交給主管，主管再賣人情給你，只能說職場套路深，如果已經打算離職，離職時錢千萬別傻傻還回去。主管已經說了這是你應得的，話已經說得這麼清楚，我覺得你可以仔細想想這句話的意思」。

但也有人表示「別想太多，該離職還是離職就好，我也補過下屬年終，單純是感謝同仁辛苦一年了，沒要挾恩圖報。」

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