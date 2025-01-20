　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐10%」當公積金　嘆：第一次希望沒中

▲一名網友表示尾牙中獎後，沒想到自己部門有個「潛規則」，中獎要捐10%。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

年關將近，各大公司行號正值尾牙熱潮，一名網友表示，自己換公司後新人運大爆發，抽中三獎「5萬元」，沒想到他待的部門有個「潛規則」，中獎金額要捐10%給部門當公積金，用於補助部門下午茶「公司補助款」花光後的缺額。這名網友表示，他很樂意自願請部門同仁喝下午茶，但同樣的金額「被迫上繳」感覺就很差。讓他不僅表示：「第一次希望自己不要中獎。」還提問：「還有其他人的公司有這種傳統嗎？」

一名網友在Dcard發文，表示自己近日參加公司尾牙，在全公司150人有一半可以中獎的機率下，他新人運爆發，中了三獎「5萬元」。但等他拿到獎金，才知道他待的部門有個不成文的潛規則，要把中獎金額的10%捐出來當部門公積金，用於補貼部門下午茶不足的部分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位原PO進一步解釋，公司每月補助每位同仁200元下午茶餐費，花完之後部門就會從公積金裡撥款來補足。但他不解的是，「為什麼點超過200的差額不是各人負擔，而是用公積金去付款？」

因為這位原PO認為，自己中獎很樂意花錢請部門同仁喝飲料，但是一個是自願，一個是強迫上繳，感覺就差很多。再加上紅包實拿的金額，被扣掉了10%的稅金，因此他實際到手只剩下4萬元。讓他不禁感嘆：「第一次希望自己不要中獎。」還提問：「還有其他人的公司有這種傳統嗎？」

對此，網友回文意見兩極。有網友表示，「什麼奇怪的潛規則，要不要捐應該看中獎本人吧？」、「請不請客應該看個人吧，這樣要求誰奇摩子會好？」、「哪門子規定？哪間公司，講出來避雷啊」。

但也有不少網友覺得，「我覺得就是當作一個社交成本，而且只是獎金10%，不是還有90%。錢來來去去的，換的工作順心不是更好」、「明年換別人中大獎，你也可以享受到」、「5000買往後的好同事、好日子，不是很划算嗎？484傻了？」、「其實這個機制也是防止公司內的走心機掰人，就是會有那種見不得人好的瘋子，看你沒拿出一點就機機歪歪」。

延伸閱讀
各包1千給妯娌3孩！她驚見「回包金額」超詭異　網傻眼：這是什麼意思
好市多購物遇陌生人「揪一起結帳」他微笑懶得理　回頭看對方糗了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算被民眾黨團刪1億！　矯正署發聲
肝癌嬤「地瓜葉1吃法」指數狂降！　醫驚喊：非常神奇
更強冷氣團「冰凍全台」　恐大範圍10°C↓斷崖降溫
10台灣人在大馬被捕！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

心痛！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊　網揭「全是套路」

過年還沒到！她先花46萬買超商福袋塞爆房間　震撼照曝光

快訊／4縣市低溫特報「新增台北市」！　急凍跌破10度

大學院長不倫師生戀「牽手回家過夜」被拍！幫女博士生當上助教

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

更強冷氣團「冰凍全台」恐大範圍10°C↓斷崖降溫　陽明山可望降雪

快訊／學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

汽車失控翻覆起火！司機不顧一切衝去救出父子

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

心痛！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊　網揭「全是套路」

過年還沒到！她先花46萬買超商福袋塞爆房間　震撼照曝光

快訊／4縣市低溫特報「新增台北市」！　急凍跌破10度

大學院長不倫師生戀「牽手回家過夜」被拍！幫女博士生當上助教

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

更強冷氣團「冰凍全台」恐大範圍10°C↓斷崖降溫　陽明山可望降雪

快訊／學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

以色列總理：尋獲2014年加薩戰爭陣亡軍人遺骸

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

老爺爺送養小貓後一再探視　網友看出「背後真相」秒淚崩

快訊／TikTok緊急發聲明：正在恢復美國營運

搶賺寵物財！過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

黃仁勳看好人形機器人　業者：助降成本打進美國隊

加薩停火生效　以色列軍方：首批3人質已返回國境

心痛！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

輝達砸7000萬維安　黃仁勳快閃台灣！保鑣界C羅、馮迪索護駕

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10度

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文絕望了

院長不倫師生戀　牽手回家過夜被拍

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

過年下探3度「霸王級寒流來了？」氣象粉專6字解答

年輕妹子「中山站舉牌」2句話超直白！網超有感

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

全台最難訂島語自助餐廳　網傳每月8日最關鍵

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

更多熱門

相關新聞

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊

春節即將到來，各大公司行號都已發完年終，有位網友分享，當初主管跟她說年終有一個月，但發年終時她只拿到三分之一，想說算了本來就打算年後離職，豈料隨後主管直接轉給她剩下的三分之二，讓她不知如何是好。對此，網友們則直指「這是主管的套路」。

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

黃仁勳：輝達中國員工離職率全球最低

黃仁勳：輝達中國員工離職率全球最低

毛小孩也能點光明燈　專家提醒5禁忌

毛小孩也能點光明燈　專家提醒5禁忌

折手指關節會變粗？醫曝「50年研究」解答

折手指關節會變粗？醫曝「50年研究」解答

關鍵字：

周刊王尾牙

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

長期吃「這類食品」　老人癡呆風險大增88%

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

他吃薑母鴨「突大吐血」！　醫警告1類人：不要喝熱湯

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10度

撞擊瞬間畫面！24歲男噴飛半樓高重落地亡

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文絕望了

肝癌嬤「地瓜葉1吃法」指數狂降！醫驚喊：非常神奇

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

川普出手了！預告延緩TikTok禁令

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面