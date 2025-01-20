尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

▲一名網友表示尾牙中獎後，沒想到自己部門有個「潛規則」，中獎要捐10%。（示意圖／翻攝unsplash）



圖文／CTWANT

年關將近，各大公司行號正值尾牙熱潮，一名網友表示，自己換公司後新人運大爆發，抽中三獎「5萬元」，沒想到他待的部門有個「潛規則」，中獎金額要捐10%給部門當公積金，用於補助部門下午茶「公司補助款」花光後的缺額。這名網友表示，他很樂意自願請部門同仁喝下午茶，但同樣的金額「被迫上繳」感覺就很差。讓他不僅表示：「第一次希望自己不要中獎。」還提問：「還有其他人的公司有這種傳統嗎？」

一名網友在Dcard發文，表示自己近日參加公司尾牙，在全公司150人有一半可以中獎的機率下，他新人運爆發，中了三獎「5萬元」。但等他拿到獎金，才知道他待的部門有個不成文的潛規則，要把中獎金額的10%捐出來當部門公積金，用於補貼部門下午茶不足的部分。

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這位原PO進一步解釋，公司每月補助每位同仁200元下午茶餐費，花完之後部門就會從公積金裡撥款來補足。但他不解的是，「為什麼點超過200的差額不是各人負擔，而是用公積金去付款？」

因為這位原PO認為，自己中獎很樂意花錢請部門同仁喝飲料，但是一個是自願，一個是強迫上繳，感覺就差很多。再加上紅包實拿的金額，被扣掉了10%的稅金，因此他實際到手只剩下4萬元。讓他不禁感嘆：「第一次希望自己不要中獎。」還提問：「還有其他人的公司有這種傳統嗎？」

對此，網友回文意見兩極。有網友表示，「什麼奇怪的潛規則，要不要捐應該看中獎本人吧？」、「請不請客應該看個人吧，這樣要求誰奇摩子會好？」、「哪門子規定？哪間公司，講出來避雷啊」。

但也有不少網友覺得，「我覺得就是當作一個社交成本，而且只是獎金10%，不是還有90%。錢來來去去的，換的工作順心不是更好」、「明年換別人中大獎，你也可以享受到」、「5000買往後的好同事、好日子，不是很划算嗎？484傻了？」、「其實這個機制也是防止公司內的走心機掰人，就是會有那種見不得人好的瘋子，看你沒拿出一點就機機歪歪」。

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