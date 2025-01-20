　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

▲客廳可以說是一個家的門面。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

客廳可以說是一個家的門面，但因為是一家的公共空間，也因此導致客廳常常亂糟糟。對此，日本整理收納顧問三木千奈近日整理出一些容易在不自覺下做的行為，其實也就是導致客廳雜亂的3個NG習慣。

一 、東西沒有固定的位置

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒有固定的放置點，不管怎麼努力整理，客廳只會亂糟糟的，下次使用的時候也就不知道放在哪裡。

且許多人會將包包掛在門把手上，或者把任何東西都掛在室內晾衣架上，雖然「掛收納」很簡單，但三木千奈表示，正因為如此，才會成為雜亂的原因，所以別有掛著放著的習慣，應要創造正確的固定位置。

二 、隨手亂丟

三木千奈表示，如果固定位置沒有定下來的話，就會有很多可以方便「先放在這裡吧」的地方。

無處可去的東西經常放在餐桌上，如果固定位置不明確的話，最終還是會待在原地。

不管是什麼，只要把物品的「地址」定好，就能防止客廳變成儲藏室。

三、衣服山

客廳亂糟糟很常是因為「衣服」放在椅子或沙發上，因此要確定好衣服的固定位置，再好好收納。

且要決定換衣服的地方，衣服也自然不會亂丟，關於大衣，他建議在玄關等動線好的地方使用晾衣杆或衣架預留放置放，這樣就不會亂了。

三木千奈說，意識到要整理，就會養成放回原位的習慣，進而改善髒客廳。

延伸閱讀
各包1千給妯娌3孩！她驚見「回包金額」超詭異　網傻眼：這是什麼意思
男花889萬買房　7年後驚見地下室才知「原屋主沒搬走」！法院判決超意外
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算被民眾黨團刪1億！　矯正署發聲
肝癌嬤「地瓜葉1吃法」指數狂降！　醫驚喊：非常神奇
更強冷氣團「冰凍全台」　恐大範圍10°C↓斷崖降溫
10台灣人在大馬被捕！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

心痛！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊　網揭「全是套路」

過年還沒到！她先花46萬買超商福袋塞爆房間　震撼照曝光

快訊／4縣市低溫特報「新增台北市」！　急凍跌破10度

大學院長不倫師生戀「牽手回家過夜」被拍！幫女博士生當上助教

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

更強冷氣團「冰凍全台」恐大範圍10°C↓斷崖降溫　陽明山可望降雪

快訊／學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

汽車失控翻覆起火！司機不顧一切衝去救出父子

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

心痛！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊　網揭「全是套路」

過年還沒到！她先花46萬買超商福袋塞爆房間　震撼照曝光

快訊／4縣市低溫特報「新增台北市」！　急凍跌破10度

大學院長不倫師生戀「牽手回家過夜」被拍！幫女博士生當上助教

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

更強冷氣團「冰凍全台」恐大範圍10°C↓斷崖降溫　陽明山可望降雪

快訊／學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

以色列總理：尋獲2014年加薩戰爭陣亡軍人遺骸

客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

老爺爺送養小貓後一再探視　網友看出「背後真相」秒淚崩

快訊／TikTok緊急發聲明：正在恢復美國營運

搶賺寵物財！過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

黃仁勳看好人形機器人　業者：助降成本打進美國隊

加薩停火生效　以色列軍方：首批3人質已返回國境

心痛！公園見「黑玫瑰」花束被丟路邊　內行人揭1關鍵：壓力山大

尾牙爽抽5萬！他遇部門潛規則逼「捐出來！」　嘆：第一次希望沒中

輝達砸7000萬維安　黃仁勳快閃台灣！保鑣界C羅、馮迪索護駕

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10度

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文絕望了

院長不倫師生戀　牽手回家過夜被拍

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

過年下探3度「霸王級寒流來了？」氣象粉專6字解答

年輕妹子「中山站舉牌」2句話超直白！網超有感

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

全台最難訂島語自助餐廳　網傳每月8日最關鍵

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

更多熱門

相關新聞

老爺爺送養小貓後一再探視　真相淚崩

老爺爺送養小貓後一再探視　真相淚崩

近日，中國網路上流傳著一位老爺爺與3支被他親手送人的小奶貓的故事。原來這位年事已高的老爺爺嘴上說著「不要了」、「不養了」把3隻小貓送人，卻不時帶著羊奶、竹製的貓窩、禦寒的衣物等禮物上門探視小貓，而且每次都是一式三份、一樣不敢虧待了小貓。可能是怕小貓被新主人虐待，還不時上門給收養小貓的主人送雞肉、送雞蛋。

過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

尾牙爽抽5萬！他被逼捐10%當公積金

尾牙爽抽5萬！他被逼捐10%當公積金

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊

關鍵字：

周刊王收納

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

長期吃「這類食品」　老人癡呆風險大增88%

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

他吃薑母鴨「突大吐血」！　醫警告1類人：不要喝熱湯

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10度

肝癌嬤「地瓜葉1吃法」指數狂降！醫驚喊：非常神奇

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文絕望了

撞擊瞬間畫面！24歲男噴飛半樓高重落地亡

川普出手了！預告延緩TikTok禁令

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面