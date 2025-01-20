客廳總是亂糟糟？　收納專家揭「不自覺3大NG行為」

▲客廳可以說是一個家的門面。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

客廳可以說是一個家的門面，但因為是一家的公共空間，也因此導致客廳常常亂糟糟。對此，日本整理收納顧問三木千奈近日整理出一些容易在不自覺下做的行為，其實也就是導致客廳雜亂的3個NG習慣。

一 、東西沒有固定的位置

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沒有固定的放置點，不管怎麼努力整理，客廳只會亂糟糟的，下次使用的時候也就不知道放在哪裡。

且許多人會將包包掛在門把手上，或者把任何東西都掛在室內晾衣架上，雖然「掛收納」很簡單，但三木千奈表示，正因為如此，才會成為雜亂的原因，所以別有掛著放著的習慣，應要創造正確的固定位置。

二 、隨手亂丟

三木千奈表示，如果固定位置沒有定下來的話，就會有很多可以方便「先放在這裡吧」的地方。

無處可去的東西經常放在餐桌上，如果固定位置不明確的話，最終還是會待在原地。

不管是什麼，只要把物品的「地址」定好，就能防止客廳變成儲藏室。

三、衣服山

客廳亂糟糟很常是因為「衣服」放在椅子或沙發上，因此要確定好衣服的固定位置，再好好收納。

且要決定換衣服的地方，衣服也自然不會亂丟，關於大衣，他建議在玄關等動線好的地方使用晾衣杆或衣架預留放置放，這樣就不會亂了。

三木千奈說，意識到要整理，就會養成放回原位的習慣，進而改善髒客廳。

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