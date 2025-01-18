IKEA「經典藍色購物袋」靈感來自台灣！　官方揭密

▲IKEA經典藍色購物袋源自台灣。（示意圖／翻攝Pixabay）

文／CTWANT

瑞典知名家具品牌IKEA官方Threads近日發布影片，揭露經典藍色購物袋源自台灣這項冷知識，讓不少消費者大感驚訝。事實上，這款廣受全球顧客愛用的購物袋，其靈感來自創辦人英格瓦坎普拉（Ingvar Kamprad）在台灣街頭的一次奇遇。

據IKEA品牌研發與創新經理Joakim表示，1980年代坎普拉發現顧客在購物時往往手拿多樣商品，十分不便，於是萌生設計購物袋的想法。他認為賣場內應該提供黃色購物袋供顧客使用，而購買的商品則需另備一款藍色袋子帶回家。

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機緣巧合之下，坎普拉來到台灣，並在街道上發現建築工地的鷹架上懸掛著大片藍色布料，輕盈又耐用。他當即剪下一塊樣本，認為這種材質堅固且成本低廉，適合作為購物袋的材料。隨後他開始尋找台灣供應商，最終成功在台灣設計與製造出這款藍色購物袋，並與製造商建立了長久合作關係。

IKEA藍色購物袋最初的設計重點為「攜帶方便」與「耐重」。開發過程中，團隊甚至邀請一名女性站進購物袋內進行測試，確保其耐用度。經過多次改良，如今這款購物袋最大承重可達50公斤，成為全球IKEA門市內不可或缺的商品。

由於價格實惠、耐用性強，IKEA藍色購物袋不僅在賣場內廣受歡迎，也成為許多消費者日常生活中的購物袋，甚至在不同場合發揮多元用途。這款來自台灣的經典設計，已在全球超過50個國家、430家IKEA門市流通，成為IKEA品牌的代表性商品之一，持續陪伴全球消費者。

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