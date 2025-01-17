廢死聯盟執行長曾被問「若妳家人被殺呢」！6字回應：我真的不知道

▲黃麟凱昨天槍決伏法，廢死聯盟痛批政府違法。（圖／CTWANT提供）

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死刑犯黃麟凱昨（16日）晚槍決伏法，讓廢死聯盟、人權促進會、人權公約實施監督聯盟和司改會等廢死團體強烈不滿，廢死聯盟一連PO好幾篇文章痛批政府「違法執行死刑」，卻反遭網友灌爆洗版。而過去聯盟執行長林欣怡就曾被問「如果是妳家人被殺呢」，對此她只回了6個字。

得知黃麟凱被執行死刑，王爸爸難忍激動情緒，「讓正義還給我們一個公道，讓好人有好報，惡人有惡報」，並準備到墓前親口告訴老婆和女兒：「害妳們的人被槍殺了，上天堂吧，你們放心去吧，很想念她們，還是要活下去啊」。

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死者家屬支持死刑，然而廢死聯盟卻仍堅定立場，從昨晚到今天一連PO出4篇文章，批判政府「違法執行，與恣意殺人無異，為政治利益殺人，其心可鄙」，並要法務部槍下留人，但最後被駁回，因而痛斥「法務部長違法執行死刑，讓社會更不安」。

▲廢死聯盟堅定廢除死刑的理念。（圖／報系資料照）

不少網友認為，廢死聯盟只會出一張嘴，「最痛恨的就是廢死聯盟，比死刑犯更可恨」、「可憐的偽善團體」、「你們家人被殺還會說這種話嗎？真是雙標」、「死的永遠都不會是你們的家人，講話都這麼輕鬆」、「廢死聯盟一人領一個死刑犯回家養啊，站著說話不腰疼」。

其實，2018年6月「小燈泡案」進行最後言詞辯論程序，父親劉大經表態要求法官判處兇手王景玉死刑，當時林欣怡在臉書發文，表示自己常被問到「如果妳的親人被殺，妳還會支持廢死嗎」，隨後坦言「我真的不知道」，只希望自己不會遇上這種事情。

話鋒一轉，林欣怡要求國家別將要不要這個人死的責任放在她身上，強調自己同意社會大眾不應處在被剝奪生命的危險中，每個孩子也該有平安長大的機會，但無法不去思考，如果不知道什麼可以，那死刑就可以嗎？批評國家沒有讓大家看到未來，「難道我們就勉強接受死刑？為什麼不是一起努力監督政府讓不可能變成可能？」

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