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縣民每公斤8元　林保署南投分署1／20起收購小花蔓澤蘭

▲林業保育署南投分署1月20日起在各駐點辦理收購小花蔓澤蘭。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署1月20日起在各駐點辦理收購小花蔓澤蘭。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署將自1月20日起在各駐點辦理收購小花蔓澤蘭，每公斤價格原為5元，加上南投縣政府為設籍於南投縣之縣民每公斤加碼3元，總計每公斤8元，希望鼓勵民眾參與拔除小花蔓澤蘭及香澤蘭的行列 。

南投分署指出，小花蔓澤蘭是世界百大外來入侵種之一，攀上植物就會纏繞全株植物，阻礙植物的光合作用，讓原生植物逐漸枯死，難以生存；其開花結實量更是驚人，每平方公尺覆蓋面積可產生17萬粒種子，成熟時隨風散播，為極具威脅性的世界級惡性雜草，故有「植物殺手」及「綠癌」之稱，該分署113年度收購量即達11萬5023公斤。

▲小花蔓澤蘭危害林木之情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼小花蔓澤蘭危害林木之情形；香澤蘭。。

▲香澤蘭。

南投分署表示，小花蔓澤蘭收購駐點位於南投縣(台中工作站土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站)、彰化縣(竹山工作站田中分站)、雲林縣(竹山工作站林內分站)等地區，民眾可於每週星期一上午9時到11時30分，將拔除下的小花蔓澤蘭(含香澤蘭)送至各駐點完成收購程序。

▲▼林保署南投分署土城分站、水里工作站收購小花蔓澤蘭情形。

▲▼林保署南投分署土城分站、水里工作站收購小花蔓澤蘭情形。

▲林業保育署南投分署1月20日起在各駐點辦理收購小花蔓澤蘭。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署呼籲民眾，發現小花蔓澤蘭(含香澤蘭)蹤跡，請務必連根拔起，放入塑膠袋，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生，共同維護生物多樣性及原生植物的生存環境。

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