巴西亞貨輪擱淺3個月移除　「保險公司」列黑名單禁止進出各商港

▲巴西亞貨輪擱淺於屏東東港岸際，昨日已順利移除。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

蒙古籍「巴西亞」貨輪於去年7月25日受凱米颱風影響，擱淺在屏東東港岸際，航港局依商港法介入委託專業打撈業者進行船體移除，昨（12日）下午4時脫淺，航港局表示，移除費用將向船東追償，投保該惡劣保險公司的船舶不得進出中華民國各國際商港。

航港局指出，受凱米颱風侵襲影響，「巴西亞」輪擱淺於屏東東港岸際，第一時間即針對8名船員安置，去年8月6日將20.7噸餘油抽除完畢，解決初步危機後仍無法聯繫船東出面處置。

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為確保當地環境生態，避免海洋環境再一次污染，航港局依據商港法介入移除船體，原預計今年1月底脫淺，移除方式採取對環境影響最小的浮揚脫淺方式，移除作業得於昨日順利完成，後續將安排前往高雄港繼續進行船體拆解作業。

▲巴西亞貨輪脫淺。（圖／航港局提供）

航港局指出，受凱米颱風影響，屏東岸際共擱淺3艘貨船，「伊莉安娜」輪及「吉娜」輪均已成功脫淺，「巴西亞」輪處置完成後，屏東岸際擱淺船舶均已全數完成移除。目前高雄地區及台南各2艘船舶未移除，未來將督導業者加速處置。

航港局表示，船舶擱淺後的船體移除是船方應盡的責任，「巴西亞」輪代為移除相關費用將依法向船東追償，該船投保的保險公司也已列為黑名單，投保該惡劣保險公司的船舶不得進出中華民國各國際商港，以確保我國海域安全。