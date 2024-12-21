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貓羅溪石虎棲地復育有成　林保分署邀民眾移除外來種植物

▲112年監測調查記錄到石虎出沒利用貓羅溪左岸生態植被復育地，圖為母石虎帶著兩隻幼體出沒。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲112年監測調查記錄到石虎出沒利用貓羅溪左岸生態植被復育地，圖為母石虎帶著兩隻幼體出沒。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

為強化臺灣中西部石虎重要棲地之維護與串聯，以改善其族群遭遇之生存威脅和困境，林業保育署南投分署於19日發動公私部門協力，前往與水利署第三河川分署合作之貓羅溪生態植被復育地，執行外來種植物移除工作，守護石虎棲地、落實野生動物保育行動。

林保署南投分署、生物多樣性研究所及水利署三河分署當天攜手和泰汽車股份有限公司、南投縣牛屎崎鄉土文史促進協會及南投縣環保志工協會南投市區隊等單位，先透過課程講習，了解石虎生態及外來種植物威脅等相關知識及保育觀念，隨後不畏冬季寒風、於貓羅溪造林地移除外來種植物。

▲生多所介紹石虎辨識特徵、生存困境及跨機關合作情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲生多所介紹石虎辨識特徵、生存困境及跨機關合作情形；林保署南投分署於110、111年進行貓羅溪左岸4.08公頃生態植被復育作業情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署發起公私協力移除外來種植物、守護石虎棲地。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署長李政賢說明，良好且連續的棲地環境有助於野生動物棲息利用及移動播遷：貓羅溪鳳山段因土石淤積導致水流偏向單側，影響臺14丁線道路安全，三河分署因此加強疏濬淤積河段的土石，並將土石移至貓羅溪左岸，形成裸露的河川公地；該分署為復育及改善該區生物棲息環境，與三河分署合作於110、111年分別進行4.08公頃生態植被復育作業，以原生多樣化樹種營造複層林方式，依喬灌木特性採團狀、點狀、行列等栽種配置栽種黃連木、相思樹、光蠟樹、台灣欅、山芙蓉、無患子、九芎、七里香、車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木、杜虹花等原生植物，植栽區進行低強度刈草並持續移除外來入侵種植物，營造出盎然生態綠地，後續亦觀察到多種鳥類和石虎、白鼻心等野生動物出沒利用此區。

▲▼林業保育署南投分署發起公私協力移除外來種植物、守護石虎棲地。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼林業保育署南投分署發起公私協力移除外來種植物、守護石虎棲地。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署發起公私協力移除外來種植物、守護石虎棲地。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，該區域於今年10月交棒回歸三河分署接續進行維護，兩分署也和生多所石虎保育團隊規劃社會服務活動，攜手和泰汽車股份有限公司員工及社區夥伴，參與造林地外來種植物移除工作、紮根野生動物保育觀念，希望創造人與石虎等野生動物都能安生棲息的環境，未來一起共生共榮。

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