嘉義縣慶祝消防節　111優秀警義消接受表揚

▲▼ 嘉義縣消防局114年消防節慶祝大會 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁和議長張明達今18日在119消防節慶祝大會中，表揚績優消防單位和個人，縣議員江志明、劉雅文、江季珍、詹黃素蓮等人都到場向水裡來火裡去、全年無休的消防弟兄，表達最崇高的敬意。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁表揚績優警義消 。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局第二大隊雙福分隊小隊長黃朝健及民雄救護義消分隊長何美雪分別獲得全國消防、義消楷模鳳凰獎；救護義消大隊水上分隊幹事陳鳳玟獲全國救護志工菁英獎；防火宣導義消大隊大林分隊幹事江玉惠獲得全國防火宣導志工菁英獎。

▲ 嘉義縣議長張明達出席表揚績優警義消 。（圖／嘉義縣消防局提供）

翁章梁表示，從孩子到長輩都知道遇到緊急事故要打119，這也反映了消防弟兄們業務繁重，尤其嘉義縣有山海平原，各地都可能發生事故，消防人員要冒著生命危險將民眾從不同環境中成功救出，藉由今日消防節向消防弟兄表達感謝與敬佩之意。

張明達指出，感謝所有的消防兄弟姊妹們對社會的貢獻，期許大家未來繼續努力，在消防領域持續精進。

消防局科員陳威霖等14名消防同仁獲頒消防楷模獎、義勇消防總隊副總幹事周芳右等97名同仁(含防救災團體)獲頒義消楷模縣長、局長、總隊長獎，典禮邀請受獎者家屬與會，分享榮耀。

消防局長蔡建安指出，今年消防節主題為「科技救災．人本救護．專業特搜」，無人機應用多元，從智慧投遞到山難救援都有無人機的身影；此外，AI人工智慧發展日趨成熟，可克服地形障礙進行搜索、火場監控與建模以及搶救，對消防救災助益良多。

蔡建安也說，嘉義縣救護車全面配置12導程心電圖機、自動給氧機及自動CPR機，12導程心電圖機供救護人員在車上搶救心肌梗塞患者，自動給氧機及自動CPR機供無呼吸心跳患者高品質CPR，提高急救成功率，透過科技設備把關縣民的生命安全。