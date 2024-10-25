高雄消防安全設備公司　捐贈嘉義縣指揮車...提升救災能力

▲▼ 高雄市永揚消防安全設備股份有限公司捐贈救災指揮車1輛 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

高雄市永揚消防安全設備股份有限公司25日捐贈嘉義縣消防局救災指揮車1輛，捐贈儀式由嘉義縣消防局局長蔡建安主持，對高雄市永揚董事長張來川造福社會的慈善義舉表達感謝。

高雄市永揚消防安全設備股份有限公司創立於1999年台灣高雄市，為國內製造消防安全設備的大廠之一，公司創立以來，即以「不接受不良品、不製造不良品、不流出不良品」為生產作業的座右銘，在全體員工的努力之下，擁有ISO 9001：2008/CNS12681品質管理系統認證、CE認證、多項台灣專利認證，每項產品均通過內政部消防署型式個別的認證檢驗，以及經濟部商品驗證合格。

多年來熱心公益並持續辦理多項車輛及裝備器材等捐贈活動，在了解到嘉義縣消防局消防經費有限，亟需各式消防救災及訓練設備，永揚消防安全設備股份有限公司張來川董事長秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，捐贈總價約新臺幣560萬元整的救災指揮車1輛，配備救災管制板可立即提供救災相關資訊，照明設備可提供夜間照明以利救災及緊急電源系統等裝備供嘉義縣消防局第二大隊救災使用。

「給人安全是天使，救人苦難是菩薩」，局長蔡建安表示感謝永揚董事長張來川捐贈救災指揮車給第一線消防人員，此次捐贈指揮車，期盼能提供在地消防人員於火場外及時掌握各項災害訊息，以提升消防資訊權，對於保障消防人員安全及提昇指揮官決策判斷正確性將有莫大助益，使消防救災工作如虎添翼。

此次有高雄市永揚消防安全設備股份有限公司張來川董事長這樣的善舉，對我們嘉義縣的災害搶救勤務將帶來大大搶救效率及安全的挹注，也深獲全體消防、義消及鄉民感念與欽仰。